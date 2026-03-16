1. hattrick v šestatřiceti? Legendární Lidström čekal ještě déle, probuzený Carlson spasil Kačery

10. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Osm zápasů, devět bodů, John Carlson vypadal jako snová a dokonale trefená posila. Jenže po bravurním úvodu přišel útlum, ani on se zprvu nedokázal vzbouřit týmové bídě. Zkušený bek vyšel čtyřikrát naprázdno, dvakrát skončil za večer na -3. Nakonec je to ale právě tenhle Američan se čtyřiasedmdesátkou na zádech, kdo vrátil anaheimské Kačery na vítěznou vlnu. A to způsobem pro svou kariéru zcela bezprecedentním, ve své 17. sezoně mezi mantinely NHL poprvé nasázel hattrick! Že to musí být rekord? Pak vězte, že maximum drží mezi zadáky jeden z těch vůbec nejlepších jedinců, co kdy na tomto postu hráli. Niklas Lidström, zní jeho jméno.
Táhlo mu na jednačtyřicet, měl tou dobou na kontě už šest Norrisových trofejí a čtyři prsteny pro vítěze Stanley Cupu.
V nohách 1441 startů v NHL.
Ale hattrick, to bylo snad to jediné, co švédskému velikánovi v resumé chybělo. A pak to oné prosincové noci přišlo, v závěru roku 2010 poslal za stavu 4:2 pro detroitské Red Wings puk do opuštěné klece St. Louis Blues a poprvé zažil, jaké to je vidět padat čepice na svou počest.
Slavná hala pojmenované po boxeru Joeu Louisovi vybouchla nadšením. Lidström v předchozím průběhu partie dvakrát překonal Jaroslava Haláka..
Carlson dosáhl na hattrick také doma, byť Ducks jsou spíše domovem adoptivním. Roky oblékal dres washingtonských Capitals, získal s nimi stříbrný pohár, před pár týdny se ovšem stal anaheimskou last-minute akvizicí.
Tři kotouče poslal do sítě divizních rivalů ze San Jose, pokaždé uspěl proti jinému Jaroslavu - Askarovovi.
Premiérovou třígólovou show uzavřel stylovou bombou v přesilovce a kouč Joel Quenneville žasl: "Dneska pálil ostrými! Skvěle si vybíral, kam rány pošle. A to načasování jednotlivých tref, to bylo také báječné."
Takový výkon od některého z tahounů Quenneville v mači, ve kterém se lámala sezona Kačerů, potřeboval.
Carlson se blýskl skutečně raritním, nevídaným kouskem. Vždyť po šestatřicátým narozeninách dal hattrick v NHL jako teprve třetí zadák. Po Lidströmovi a Mathieu Schneiderovi. A jen Lidström zaznamenal úvodní hattrick s více duely na kontě než muž, jehož přestup označil Alex Ovečkin za jeden z nejtěžších momentů ve svém hokejovém životě (1156).
Anaheim zažil takový střelecký příspěvek od obránce po necelých osmi letech, poprvé od kanonády Cama Fowlera proti Columbus Blue Jackets (4. listopadu 2018).
"Na tomhle utkání můžeme stavět. Jasně, ne vždycky se nám podaří zahrát na stejné úrovni jako dnes, ale tohle byl od nás totální hokej a můžeme to brát jako mustr. Potřebovali jsme najít ztracený drajv," povídal Carlson.
Zlepšil se na 12 bodů ve 13 vystoupeních v novém působišti. Je nepřehlédnutelný, ukazuje, proč za něj GM Pat Verbeek obětoval (nejen) podmínečné první kolo.