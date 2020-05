Zrušit zbytek sezony? Moc jednoduché řešení, odmítá myšlenku Bettman

Jednání o budoucnosti letošního ročníku National Hockey League neustále pokračují. Datum návratu a ani formát zbytku sezony zatím stanoven nebyl, nicméně jedno je jisté – komisionář soutěže si nepřipouští, že dojde k podobnému scénáři, k němuž přistoupilo v uplynulých dnech vedení farmářské AHL.

Stanley Cup se letos udělí. I za nepříliš ideální situace Gary Bettman nezvažuje, že by zbytek aktuálně přerušené sezony zrušil úplně.

„Věřím, že jestli přijde správný čas za správných okolností, sezonu dokončíme. Nechci znít tak, že jsem zaslepen optimismem, ale zrušení letošního ročníku je moc jednoduché řešení. Znamenalo by to, že byste přestali tvrdě pracovat na všech těch věcech, na kterých pracujeme. Věřím, že se příležitost na dohrání naskytne,“ řekl pro The Mercury News Bettman.

V posledních týdnech se některá opatření ve Spojených státech amerických začínají uvolňovat, stejně tak v některých provinciích a městech v Kanadě. Právě s ohledem na tento fakt Bettman věří, že tento ročník ještě není u konce.

„Státy a města se znovu otevírají. Pokud uděláme správné kroky, myslím si, že budeme schopni sezonu dohrát,“ věří Bettman.

National Hockey League je přerušena od 12. března. Otázkou tedy zůstává, v jakém formátu se (pokud vůbec) sezona dohraje. Ve hře je také možnost, že týmy nastoupí rovnou do vyřazovací části.

„Chtěli bychom učinit závěr této sezony. Musí to být spravedlivé, bezúhonné. Pokud to budeme muset udělat přes léto na nějaké upravené bázi, tak to uděláme,“ dodal komisionář soutěže.

