Zranění mu vystavilo stopku. Little nepomůže Winnipegu ani v následující sezoně

K hokeji bohužel patří také zranění, někdy i ta vážnější. Jedno takové vystavilo stopku útočníkovi Bryanu Littleovi. Dvaatřicetiletý Kanaďan kvůli tomu vynechá celou nadcházející sezonu.

Bryan Little patří mezi ty zkušenější hráče, které má Winnipeg na soupisce. Na kontě má třináct sezon v National Hockey League, dohromady odehrál 843 zápasů a posbíral 521 kanadských bodů (217+304).

Jenže už v loňské sezoně se potýkal s problémy, které jej na dlouhou dobu ze hry vyřadily. Little stihl v ročníku 2019/2020 pouhých sedm klání. To je zdaleka nejméně za jeden rok v jeho kariéře.

Rodák z Edmontonu utrpěl v přípravě na sezonu otřes mozku. Po tomto zranění se ale dal dohromady, definitivně jej pak vyřadil až incident z 5. listopadu. Jets tehdy hráli proti New Jersey, když Little schytal do hlavy ránu z hole spoluhráče Nikolaje Ehlerse.

Nešťastný okamžik bude mít ještě vážnější následky. Lékaři a další zdravotní odborníci doporučili forvardovi s osmnáctkou na zádech, aby vynechal také tu následující sezonu nejlepší hokejové ligy světa.

„Po konzultaci s těmi všemi doktory jsme dostali všechny informace a měli jsme čas vše zvážit. Bylo nám doporučeno, aby Bryan Little v následujícím ročníku nehrál,“ sdělil médiím generální manažer Kevin Cheveldayoff.

Asi dokážete představit, jak náročné musí být pro samotného hráče vyslechnout si takovéto noviny. „Je to emotivní. Když máte takovou konverzaci, jako jsme měli my, tak vám je ho líto, protože chce strašně moc hrát. Je to mimořádná osobnost, přišel z Atlanty a byl součástí naší rodiny. Miluje město a je rád součástí této organizace,“ líčí Cheveldayoff.

Bryan Little průměrně odkrajuje z platového stropu něco málo přes 5,291 amerických dolarů. Týmem bude zapsán na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

