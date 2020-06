Zpátky na ledě! Lindblom poprvé od diagnózy rakoviny trénoval se spoluhráči

V prosinci si prošel peklem, lékaři mu totiž diagnostikovali vzácný typ rakoviny. Nyní ušel Oskar Lindblom pořádný kus cesty a začíná se vracet do normálního života. Za sebou už má dokonce i trénink se spoluhráči.

Švédský útočník ve službách Philadelphie byl s nemilou novinou seznámen v prosinci minulého roku, Flyers chyběl kvůli typu rakoviny, který je známý pod jménem Ewingův sarkom. Toto onemocnění zasahuje kosti a měkké tkáně kolem kosti.

Nejtěžší zápas svého života zatím úplně nevyhrál, léčba je však podle posledních informací na dobré cesté a sympatickému rodákovi z Gävle zbývá projít několika posledními léčbami.

„Jde to skvěle. Už mi moc léčení nezbývá, brzy to bude hotové. Je tu světlo na konci tunelu. To je to jediné, na co teď čekám, tedy až mi skončí chemoterapie a budu se moct vrátit k týmu a hrát hokej. Bude neskutečné se vrátit zpět do normálního života a bavit se,“ sdělil mladý Švéd.

Třiadvacetiletý bojovník se tak začíná vracet do normálního života. Lindblom již dokonce poprvé od své diagnózy trénoval se svými spoluhráči z Philadelphie.

„Byla to sranda. Stále je těžké, že nejsem tak dobrý, jako normálně, ale bylo příjemné být s kluky a zabruslit si,“ popisoval své pocity po tréninku s mužstvem. Během tohoto náročného období se postavil na brusle dle vlastních slov asi třikrát, nyní však poprvé i se svými parťáky z celku Letců.

„Bylo skvělé jej na ledě vidět. Vypadal dobře, stále má šikovné ruce. Je pozoruhodné, že vzhledem k léčbě, kterou prochází, byl schopen vydržet na ledě kolem čtyřiceti minut. Je to dobré znamení, že se v budoucnu vrátí a bude za nás opět hrát,“ smekl před Lindblomem generální manažer Chuck Fletcher.

Do letošního ročníku již pochopitelně šikovný křídelník nenaskočí, Letcům každopádně bude držet palce ve vyřazovací části.

