Zohorna si na šanci u Tučňáků počká. V úvodu sezony pomůže Boleslavi

V minulém ročníku zaujal mezi extraligovými mantinely i na mezistátní scéně, Radim Zohorna si díky výborným výkonům vybojoval smlouvu s Pittsburghem. Na šanci u Tučňáků si musí vzhledem ke známým okolnostem počkat, novou sezonu začne znovu u Bruslařů. „Na všem jsme dohodnuti, tohle řešení bude výhodné pro obě strany," říká sportovní ředitel klubu Václav Nedorost.

Vzhledem k posunutí zámořské sezony odstartují kempy NHL až na podzim, vedení boleslavského klubu v uplynulých dnech jednalo s agentem hráče a především se zástupci Penguins o tom, zda by Zohorna mohl v úvodu ročníku vypomoci Bruslařům. Povedlo se, výsledkem je vzájemná dohoda. „Od Pittsburghu máme souhlas, je i vyřešena pojistka. Nic nebrání tomu, aby za nás Radim nastoupil," kvituje Nedorost.

Středočechům se bude pomoc reprezentačního útočníka nepochybně hodit, Zohorna šel poslední dobou výkonnostně nahoru. „Věřím, že uvedená dohoda pomůže jemu i nám. Ještě než Radim podepsal Pittsburghu, počítali jsme s tím, že bude naším stěžejním útočníkem. Doufáme, že to naplní," reaguje sportovní šéf klubu.

Přínos to bude také pro Zohornu. „Kempy NHL začnou na podzim, výhodu budou mít ti hráči, kteří přijedou maximálně připraveni. Radim bude u nás trénovat a hlavně hrát těžké zápasy. Bude to pro něj jednoznačně pozitivní. Angažmá v extralize mu do začátků u Penguins určitě pomůže," nepochybuje Nedorost.

Jednání s vedením zámořského klubu podle něj nebyla složitá. „V Pittsburghu dostali dobré reference, vědí, že se u nás dobře trénuje. Že umíme hráče připravit. Byli za tuhle variantu rádi. Radim u nás působil, zná prostředí, je to logická volba," potvrzuje Nedorost. Překážkou nebyla ani pojistka. „Radim má nováčkovský kontrakt, který není až tak vysoký. Pojistku si řešil hráč se svým agentem, není s tím problém," doplňuje.

Zohorna přišel k Bruslařům během ročníku 2018-19 z brněnské Komety, opačným směrem tehdy v rámci výměny putoval Jakub Orsava. Čtyřiadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu sehrál v minulé sezoně za Mladou Boleslav 46 utkání, zaznamenal 10 gólů a 12 nahrávek. „Počítáme s tím, že se Radim zařadí k našim klíčovým útočníků a bude tým táhnout," připomíná Nedorost.

Účastník několika podniků Euro Hockey Tour, který si za reprezentaci zahrál v jednom útoku s bratry Tomášem a Hynkem, už v Mladé Boleslavi delší dobu trénuje. „Připravuje se jako ostatní hráči, máme souhlas, že za nás Radim, může nastoupit už v utkáních Generali Česká Cupu," uzavírá sportovní ředitel boleslavského klubu.

