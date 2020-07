Zlomený prst? Žádný problém, Rask bude připraven

Možná komplikace pro Boston? Ale kdeže. Tuukka Rask sice odhalil, že si v posledních týdnech zlomil prst, nicméně na vyřazovací boje bude dle jeho slov připravený. A kdyby nebyl, na svou šanci číhá zkušený slovenský gólman Jaroslav Halák. O tuhle pozici se Boston bát nemusí.

„Cvičil jsem, skákal jsem na bedny,“ popisoval Rask, co se stalo. „Prstem jsem trefil okraj bedny. To asi zlomilo ten prst. Je to malá zlomenina, nic velkého, ale asi si dokážete představit, že chytat s tím bude nic moc.“

Když v pátek finský brankářský fenomén volal přes internet s novináři, ani se nesnažil nic zakrývat. Ruku mu zdobila černá dlaha na prstu, který má zraněný.

V rozhovoru mimo jiné řekl, že uzdravení vidí dobře a že za týden by měl být schopen chytat ve své normální rukavici. Dodal však také, že teď to nebylo úplně ideální. Jednou zmeškal část tréninku, podruhé ho opustil o něco dříve.

„Lepší se to, takže se ničeho nebojím,“ mávl však rukou. „Jakmile začneme hrát, bude to v pohodě.“

A kdyby náhodou ne, Boston nemusí mít z ničeho strach. Pozici dvojky si totiž hlídá spolehlivý Jaroslav Halák. Ten letos vyhrál osmnáct zápasů. Kombinace jeho a Raska očividně funguje, jelikož oběma za uplynulý ročník patří cena Williama M. Jenningse, jež se uděluje gólmanům, kteří za svá záda společně pustí nejméně puků.

Byla by tak škoda Haláka nevyužít. Ví to i trenér Bruins Bruce Cassidy. Ten prohlásil, že Halák si v úvodní fázi play-off, která pro Boston začíná 2. srpna proti Philadelphii, rozhodně zachytá.

„Musíme rozchytat oba. Jak Tuukku, tak Jaroslava,“ řekl Cassidy. „Ještě přesně nevím, jak se rozhodneme, ale chytat budou oba. Haláka pro play-off přece potřebujeme taky. Řekl bych, že Tuukka tomu rozumí a chápe to.“

Momentální situace Cassidymu a jeho týmu k tomuto kroku opravdu nahrává. Zatímco ostatní týmy se budou bít v předkolech o samotnou šanci na Stanley Cup, tak Boston, Washington, Philadelphia a Tampa Bay si to rozdají společně “pouze“ o to, jak budou do pravého play-off nasazeni, jelikož byli v předčasně ukončené sezoně jednoduše nejlepší.

„Je to prostě úplně jiné. Čtyři měsíce nic neděláte a pak rovnou play-off,“ dodal Rask. „Tím pádem nevíte, jak vaše tělo zareaguje, až začnete z ničeho nic makat. Je výhodou mít dva dobré gólmany. Pokud bude potřeba, o minuty se rozdělíme.“

