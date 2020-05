Zlomenina, 1 000. zápas, suspendace. Jedu na horské dráze, říká Perry o sezoně

Ne, tohle nebude má labutí píseň. Corey Perry prožil báječné časy u anaheimských Ducks, ve sbírce má ty nejcennější trofeje. A po jednom roce v Dallasu, kam přišel především jako protřelý mazák pro boje o Stanley Cup, nehodlá ukončit kariéru. Momentálně na sobě tvrdě dře, aby Hvězdám pomohl v případném play off. A zároveň vzkazuje: "Nekončím, ještě mám spoustu hokeje před sebou."

Konec kariéry?

Perrymu bude v sobotu "teprve" pětatřicet. A byť měl v poslední době smůlu na zdravotní trable a jeho výkonnost šla dolů, necítí se na odchod do penze.

"Cítím se skvěle. Tvrdě na sobě pracuju. Ani já nemládnu, takže musím dřít," povídá vítěz Hart Memorial Trophy z roku 2011. Tehdy se stal i nejlepším kanonýrem NHL, když nasázel rovných padesát branek.

Letos je jeho střelecký účet skromnější. V sezoně 2019/2020 se trefil jen pětkrát, za 57 zápasů nastřádal 21 bodů. Mohlo jich být víc nebýt dvou delších absencí.

Pojďme pěkně po pořádku.

Den před začátkem tréninkového kempu si známý Kanaďan zlomil kůstku v levém chodidle. Ne, takhle si rozhodně start na nové adrese nepředstavoval. Ale znáte to, člověk míní... Perry si zkrátka musel na premiéru za Stars počkat. Vynechal sedm partií.

O pět duelů pak přišel, když při Winter Classic sestřelil loktem Ryana Ellise z Nashville Predators. Nebyl to první zákeřný kousek v Perryho podání, v jeho repertoáru toho najdete spoustu. Nicméně i to je důvod, proč do Dallasu přišel.

Hraje důrazně, na hranici pravidel, umí se dostat soupeřům pod kůži i do hlav. Je zámořským hráčem starého střihu, vůdčím typem, který jde s buldočí vůlí za vítězstvím. A že těch výher v kariéře nasbíral. Perry patří do Triple Gold Clubu.

Jednoho milníku dosáhl i v této sezoně. To když odehrál svůj tisící zápas.

"Tahle základní část pro mě byla tak trochu jako jízda na horské dráze. Bylo dost smolné, že jsem si zlomil kůstku v noze den před startem kempu. Chvíli mi pak trvalo, než jsem se na ledě pořádně rozjezdil. Když už jsem se cítil dobře, zarazila to ta suspendace," popisuje Perry.

Jako pozitivní vnímá, že s odehranými mači rostly kvalita i vyrovnanost jeho výkonů. Na to by rád navázal v případných vyřazovacích bojích.

"Když se na náš tým podívám, máme tam spoustu zkušených borců, ale i pár mladších kluků. Když vidím, jak získali St. Louis Blues loni Stanley Cup a jak se Boston Bruins dostali do finále, přijde mi, že hrajeme podobný hokej. Důrazný, fyzicky náročný," míní majitel dvou olympijských zlat.

"Věřím tomu, že máme mužstvo postavené pro play off," dodává. Sám je pro velké bitvy stvořený. Dočká se jich letos?

Share on Google+