Zisk Stanley Cupu změnil celou moji kariéru, říká O'Reilly

Přišel a zvítězil. Ryan O'Reilly v minulé sezóně napsal krásný příběh, když v první sezóně za St. Louis dokráčel se spoluhráči až ke stříbrnému poháru a nakonec si odnesl i Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče celého play-off.

Cesta na samotný vrchol ale nebyla pro kanadského útočníka jednoduchá. Svoji kariéru načal v Coloradu, které v té době nepatřilo zrovna k nejlepším týmům a během sedmi let s ním nakoukl do play-off pouze dvakrát. Pokaždé však pouze na jednu sérii.

Následovaly tři roky v Buffalu, které podle vyjádření samotného hráče byly téměř hororové a O'Reilly během nich ztrácel doslova lásku k hokeji. A není se čemu divit, se Sabres se pokaždé ocitl na posledních příčkách tabulky.

„Nikdy jsem v kariéře neměl štěstí na vítězství, nikdy jsem nevyhrál sérii v play-off. Pak sem přišel do St. Louis a došel si rovnou pro Stanley Cup. Změnilo mě to, nyní mě každý bude znát jako šampióna," řekl v podcastu Hockey Sense.

„Kompletně to vylepšilo moji kariéru", dodal v zápětí. O'Reilly si v play-off připsal třiadvacet bodů a výbornou práci odváděl i v defenzívě, čímž je v soutěži proslulý. I z toho důvodu si po sezóně z udělování cen ve Vegas odnesl ještě Frank J. Selke Trophy.

V letošním ročníku hrál devětadvacetiletý útočník s velkou chutí a byl blízko tomu, aby překonal svůj bodový počin z minulé sezóny. Důležité ale pro celé St. Louis bude, jak zvládne nadcházející play-off.

„Jak jednou vyhrajete, zažijete to, tak to chcete pravidelně. Když se podíváte na náš tým, máme velkou šanci znovu vyhrát. Bude to vzrušující," řekl k nadcházejícímu play-off.

Bude v těchto bojích opět klíčovým hráčem Blues?

