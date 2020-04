Závodit s Ovečkinem? Bral jsem to s pokorou, říká Matthews o napínavé bitvě o Richardovu trofej

Zábavné kejkle Davida Pastrňáka, přesné lasery Austona Matthewse, patentované bomby Alexe Ovečkina. Než se NHL zastavila, bavili tihle tři strhující přetahovanou o titul střeleckého krále zámořské soutěže. Kdo ví, zda závodu o Maurice "Rocket" Richard Trophy současná pandemie předčasně neodmávala finiš.

Pastrňák, Ovečkin 48 gólů.

Matthews 47 tref.

Ať už jde o konečná čísla, nebo všichni kanonýři dostanou ještě příležitost své účty rozšířit, Matthews si hodně váží svého soupeření s Ovečkinem.

V rozhovoru pro Sportsnet se vyznal z toho, jaké to je bojovat o jednu z nejprestižnějších individuálních cen NHL s hrající legendou. "Bral jsem to s pokorou. Je fakt úžasné soupeřit s tak výjimečným hráčem. Vždyť Ovečkin je generační talent," smekl torontský snajpr před washingtonským kapitánem.

"Jeho vliv přesahuje mantinely. Stal se inspirací pro spoustu hráčů a dětí," vypíchl Ovečkinovu popularitu a jeho dopad na vyrůstající generaci hokejistů.

Pokud by NHL šla rovnou do play off, Matthews by ostrouhal. Zůstal by třetím vzadu, o "Raketu" by se podělili Ovečkin s Pastrňákem. Pro ruského machra by měla pořadové číslo devět, český hračička by se radoval poprvé.

Matthews by nejen kvůli tomu byl rád, kdyby se dohrála základní část. "Je frustrující zažít situaci, kdy se NHL stopne. Doufám, že brzy vrátíme zpátky na led a budeme spolu dál soupeřit. To si přejeme všichni," touží po restartu kanadsko-americké ligy.

Před jejím přerušením hrál kníratý Američan v parádní formě - za šest zápasů se trefil čtyřikrát. Ovečkin válel ještě víc, z pěti utkání vytěžil stejný počet přesných zásahů.

A Pastrňák? Bostonský tahoun měl za sebou sušší období - čtyři mače, jeden gól. Schylovalo se k náramnému finiši. Vždyť zezadu ještě mocně útočil Leon Draisaitl, pěti brankami za jediný večer se přihlásil o slovo i Mika Zibanejad.

Ač by to mohla být skutečně epická bitva hned pěti výtečných šutérů, Matthews ukázal, že je nad věcí. Že chápe závažnost situace a že hokejové závodění je nicotné ve světle ohrožení lidských životů.

"To, že jste blízko mety 50 gólů, je irelevantní ve chvíli, když přijde řeč na lidské životy," povídal. Nepochybně.

