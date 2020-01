Zase ve formě! O vzestup Tampy se zásadně přičinil i Palát

Po nedávném faulu Taylora Halla se bál o koleno, v lednu navíc ještě nedal gól. Start roku 2020 si Ondřej Palát jistě představoval jinak. Přesto se nedá říct, že by prožíval nějaké utrápené období. Ba naopak. Za svou hru slýchá jeden kompliment za druhým a má rozehranou jednu ze svých nejlepších sezon.

Byly časy, kdy Palát válel v lajně přezdívané The Triplets.

Byl jedním z Trojčat, zářil po boku Nikity Kučerova a Tylera Johnsona.

Teď oprášil spolupráci s Kučerovem znovu a s spolu s všestranným centrem Braydenem Pointem vytvořili jednu z nejlepších formací v NHL. Zbraň, která pomohla Tampě zapomenout na matný vstup do základní části a vrátila Bolts mezi ligovou elitu.

Palát plní svědomitě defenzivní úkoly a zároveň se mu daří směrem dopředu. Za 48 zápasů stihl 30 bodů, přičemž analytické údaje ukazují, že jeho produktivita může ještě vzrůst. Vždyť uznávanou hodnotu ixG/60 (očekávané góly za 60 minut hry) má Palát nejvyšší v kariéře (0,78).

I další čísla, kterými se rádi probírají hokejoví nerdi, má Palát vynikající.

Nespadly samy z nebe, rodák z Frýdku-Místku vděčí za lepší formu tvrdé letní přípravě. V tréninku ledacos změnil, aby se mezi mantinely NHL vrátil rychlejší a silnější. "A ten posun je opravdu znát," všímá si tampský kouč Jon Cooper.

Palátovi se podařilo zastavit sestupný trend v kariéře a fanoušci Lightning mají jeho výkony za jedno z nejpříjemnějších překvapení v této sezoně. A to nejen díky 12 gólům, které v jedné základní části nastřílel český reprezentant poprvé od roku 2017.

Už třikrát se blýskl tříbodovým večerem, naposledy 17. ledna proti Winnipeg Jets. Za zmínku stojí také +19 v hodnocení účasti na ledě.

Sám osmadvacetiletý forvard zůstává skromný, drží se ve svých komentářích při zemi. Je rád, že se daří celému mančaftu. A také že koleno vydrželo bez zásadních následků srážku s Hallem. Těch zranění se v minulosti nakupilo už dost, zdravotní karta je hustě popsaná a další zápisy nejsou vítány.

Palát sice po střetu s Hallem z 9. ledna vynechal následný trénink a mač proti philadelphským Flyers, ale k delší absenci nedošlo. Jeho rozlet se nezastavil a dál, trochu stranou zájmu tuzemských médií, zažívá návrat mezi ty nejoceňovanější univerzály v NHL.

Navíc by stále mohl vyrovnat své maximum a odehrát 81 zápasů. Už je to šest let, co zažil tak bezproblémovou sezonu. I to by bylo pro Paláta důležité vítězství. Byť stejně jako zbytek kabiny sní o jiném triumfu.

