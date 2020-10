Zaříznutý Domi? Mladí centři ukázali, že je pro nás postradatelný, povídá kouč Montrealu

Když Max Domi vlétl do NHL, spadla z jeho talentu čelist i Jaromíru Jágrovi. "Všichni mluví o Connoru McDavidovi a Jakeu Eichelovi, ale já sleduju Maxe. Je neuvěřitelný," smekla česká legenda před Domim a obdivovala jeho umění v situacích jeden na jednoho. Ten kompliment přišel před pěti lety a od té doby se ledacos změnilo. Jágr se vrátil na Kladno a Domi? Z vycházející hvězdy je borec, co dohrával sezonu ve čtvrté lajně a už se dvakrát stěhoval. Nejčerstvěji do Columbusu.

Žádný výbuch.

Domi v NHL rozhodně nevyhořel, to je potřeba si ujasnit hned na začátku. Vždyť pokaždé nasbíral alespoň 38 bodů, jeho maximem je pak 72 zápisů do statistik (28 tref a 44 asistencí) z ročníku 2018/2019. Jen se vždy cosi pokazí.

Aktuální případ?

Domi byl loni tahounem Montrealu. Fanoušci si ho rychle oblíbili, bavil je nápaditými akcemi, překonával osobní rekordy.

Letos se ale jeho role změnila z hlavní na epizodní. Vše se vyhrotilo po vynucené přestávce kvůli pandemii koronaviru.

Když se zámořská soutěž v červenci probouzela k životu, tak syn legendárního bitkaře přezdívaného "Albánský vrah " týden vyčkával. Trpí cukrovkou, a tak chtěl nejprve vidět, jak bezpečné je prostředí hokejových bublin.

Zámořský web The Score popisuje, že když se poté připojil ke Canadiens, přišel o své postavení v týmu. Začalo se hrát a on náhle pocítil "drastický úbytek času na ledě". Nastupoval převážně ve čtvrté formaci.

Montrealský kouč Claude Julien to nyní vysvětluje: "Když začal kemp, tak tu Max nebyl. Tak jsme dali prostor mladým centrům Nicku Suzukimu s Jesperim Kotkaniemim. A vedli si opravdu dobře. Ukázali, že je Max pro nás tak trochu postradatelným."

Julien poté nastínil, že hlavní motivací k výměně Domiho byla pro Montreal šance přivést kvalitního hráče na křídlo. Povedlo se, Habs získali Joshe Andersona.

A Domi, v pětadvaceti letech na vrcholu sil, má před sebou novou příležitost ukázat, že může dlouhodobě patřit mezi ligovou špičku. Blue Jackets ho vítají s otevřenou náručí.

Trenér Modrokabátníků John Tortorella je z něho vyloženě nadšený. "Miluju jeho charakter," prohodil. Najde Domi konečně adresu, kde vydrží delší dobu a stane se právoplatnou hvězdou? Hokejově na to má. To věděl už před pěti lety i Jágr, když ho chválil.

Otázkou zůstává, co přesně nevysokého centra brzdí v tom, aby naplno odemkl svůj potenciál. Je to jeho rtuťovitá povaha, kterou nepochybně zdědil po otci a jež vedla k několika zkratům na ledě? Má kvůli ní potíže s kouči, případně se spoluhráči?



Je pravdou, že ho Julien během minulé sezony posadil na tribunu. Třecí plochy tam jistě mohly být a mohly přispět k nedávné výměně.

V juniorce býval Domi kapitánem. Měl trenérovu důvěru, uměl mančaft strhnout. Teď se o to pokusí v Columbusu.

