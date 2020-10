Zamíří za Ovečkinem a vytlačí Vanečka? Chci chytat dál a chci Stanley Cup, vzkazuje Lundqvist

Král se neloučí, král pokračuje! Osmatřicetiletý brankář Henrik Lundqvist se ještě necítí na odchod do výslužby nebo návrat do Švédska, kde na něj v kabině Frölundy čeká dvojče Joel. Na jedné adrese se slavní bratři zatím nesejdou, gólmanská legenda má po 15 letech v New Yorku a následném vyplacení ze smlouvy od Rangers odlišné plány. Lundqvist by rád setrval v NHL a ještě zabojoval o Stanley Cup. Novou štaci hledá ideálně blízko Velkého jablka.

"Stále mě baví soupeřit, stále miluju hokej a stále chci vyhrát Stanley Cup." Nedělní vyjádření Henrika Lundqvista nemohlo být jasnější. Pro věčného elegána ještě NHL není uzavřenou kapitolou.

Kam povedou jeho kroky?

Když se novináři za velkou louží pokoušeli najít ideální působiště pro jednu z nejvýraznějších tváří NHL, padala jména především tří klubů. Smysl by dával podpis "Kinga Henrika" Coloradu, Vancouveru a Washingtonu.

A posledně jmenovaný mančaft už má podle informací Elliotta Friedmana ze Sportsnetu kolem Lundqvista kroužit. "Capitals zvažují jeho podpis, mají o něj zájem," míní renomovaný reportér.

Ještě než přišel se svými slovy Friedman, uveřejnila stanice NHL Network koláž s ikonickým gólmanem ve washingtonském dresu. A fanoušci Caps měli o čem snít, podle reakcí na sociálních sítích by Lundqvista viděli v DC rádi.

V posledních hodinách spekulace na téma "Lundqvist míří do Washingtonu" sílí, mluví se o tom, že zájem je oboustranný. Samozřejmě, Capitals jsou divizními rivaly Jezdců, ze všech dalších ohledů by ale takový přestup měl logiku.

Vítěz Vezinovy trofeje z roku 2014 by rád se svou paní zůstal v New Yorku, odkud je Washington, co by kamenem dohodil. Zároveň Capitals ještě odložili přestavbu svého kádru a chtějí se v příští sezoně porvat o Stanley Cup.

K tomu si připočítejte, že mezi třemi tyčemi jim nejspíše zbude jen talentovaný Rus Ilja Samsonov. Braden Holtby je na cestě o dům dál, Caps si nemohou dovolit splnit jeho platové požadavky.

To Lundqvista, který se nejspíše spokojí se dvěma až třemi miliony dolarů, by podepsat zvládli.

Získali by v něm mentora pro Samsonova a to naprosto excelentního. "King Henrik" proslul vzorovým přístupem k tréninku i výtečnými vztahy s brankářskými kolegy. Uměl je svým přístupem vybičovat k maximálním výkonům.

Sám by přitom nemusel být jen klukem z plakátu, který díky prodaným dresům a dalším marketingovým příjmům přihraje do kasy Washingtonu nemálo dolarů. Mohl by být také víc než jen klasickou dvojkou.

Výkonnost olympijského šampiona z roku 2006 sice v posledních dvou sezonách utrpěla kousanec od zubu času, nicméně stále je v Lundqvistových silách solidně odchytat pěknou porci zápasů. A klidně i dlouhodoběji zaskočit za Samsonova.

Nebo mu dokonce uzmout post jedničky, pokud by se Samsonov potýkal s "kletbou druhého ročníku" a zabředl do herní krize. Jak známo, "sophomore jinx" semlela už i větší frajery.

Lundqvistův příchod do mančaftu, kde velí kapitán Alex Ovečkin, další z ligových superhvězd, by byl nemilou zprávou pro Vítka Vanečka. Nadějného Čecha by takřka nevyhnutelně čekal další rok na farmě.

Není to přitom tak dlouho, co asistent washingtonského generálního manažera Briana MacLellana mluvil o možnosti, že Vaneček bude od sezony 2020/2021 dvojkou Caps.

Sázka na dva mladíky mezi třeni tyčemi? Od kandidáta na zisk Stanley Cupu by jistě šlo o odvážný krok. Varianta s Lundqvistem představuje větší hru na jistotu. Teď už zbývá zodpovědět kruciální otázku: Stane se realitou?

Share on Google+