Zacha znovu ukázal potenciál, zlepšení ofenzivy ale zůstává výzvou

Při své premiéře v NHL, první šanci dostal ještě po boku Patrika Eliáše 9. dubna 2016, zapsal za dvě nahrávky dva body. Nějakou dobu pak v jeho statistikách svítil průměr dvou bodů na zápas, což je úroveň, kterou nakonec neudržel ani Wayne Gretzky (1,92).

Od té doby se hodně změnilo. Pavle Zacha je všechno, jenom ne stroj na body. V New Jersey cení jeho hru v oslabení, zodpovědný přístup i „správná rozhodnutí“, jak říkají v zámoří. Zpravidla je na ledě tam, kde má být. Hraje slušně pozičně. Chtělo by to jen víc Ovečkinova hladu po gólech, Pastrňákovy lehkosti v koncovce.

Ve třech sezónách 2016-19 nezaznamenal Pavel Zacha jediný tříbodový zápas. Roční bodové příspěvky 24, 25 a 25 jsou skromné i na defenzivního centra. Letos se zablýsklo. První tříbodový duel odehrál dvaadvacetiletý Brňák 14. října (1+2) proti Floridě (4:6), další 30. ledna (2+1) proti Nashvillu (5:6).

„Druhý tříbodový zápas v sezóně i v kariéře,“ kvitují v New Jersey. Chtělo by to jen přitlačit. Houšť a větší kapky. Konzistence - česky vyrovnanost - kdy podobné výkony přestanou být světlou výjimkou.

Od šestky draftu 2015 se stále čeká víc. Z jedenácti útočníků Devils, kteří letos odehráli aspoň 500 minut, patří k nejhorším, pokud jde o střelbu a gólové šance v přepočtu na šedesát minut. Kdyby před týdnem přidal třetí gól, zdvojnásobil by svůj účet ze tří na šest, což o něčem vypovídá.

Asi není potřeba, aby vypálil za utkání patnáctkrát, jako to svedou někteří špičkoví kanonýři. Přidat by ale měl. Ve 20 ze 48 letošních zápasů vystřelil na bránu soupeře jen jednou nebo vůbec.

„Tohle je typ zápasů, které od Pavla potřebujeme,“ chválil jej dočasný kouč Devils Alain Nasreddine. „Když střílí, jako střílel dneska, pak myslím, že je velmi dobrý.“

V pěti posledních lednových duelech vystřelil desetkrát. V nadcházejícím utkání s Dallasem (2:3) nevystřelil ani nebodoval, s Montrealem (4:5) zapsal dva pokusy a jednu asistenci.

„Konzistence zůstává v Zachově hře od nováčkovské sezóny problémem,“ píše server nj.com. „Etabloval se jako silný defenzivní typ a excelentní hráč na oslabení, zlepšení ofenzivní hry ale zůstává výzvou.“

Podobný vzkaz vysílá i trenér: „Je to na něm. Kdybyste se ho zeptali, určitě vám řekne: ‚Potřebuji být vyrovnanější.‘ V lize je už pár let, a pokud chce mít na hru větší vliv, musí přispívat každou noc. Je důležitou součástí našeho týmu. Dovede hrát v jakékoli situaci, nastupuje v obou speciálních formacích. Jak ukázal, umí být i rozdílovým hráčem. Jde jen o tu konzistenci.“

