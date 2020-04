Za mé éry se Ovečkin stal lídrem. Trotz vzpomíná, jak trénoval ruskou superhvězdu

Měl pověst kata trenérů. Svérázné hvězdy, již nelze zkrotit. Alex Ovečkin se dlouhé roky hnal jen za góly a jeho hra měla v mnohých oblastech značné rezervy. Aby mohl pozvednout nad hlavu Stanley Cup, musel dozrát. Stát se opravdovým kapitánem. Podobně jako kdysi Steve Yzerman. Ta změna přišla pod vedením Barryho Trotze.

Vážil téměř 110 kilo.

Dal pouze 33 gólů.

Alex Ovečkin byl v sezoně 2016/2017 jen stínem toho obávaného kanonýra, v jehož náručí pravidelně končila Maurice Richard Trophy.

O rok později naopak vystoupal na hokejový Olymp a poprvé v kariéře získal stříbrný pohár. K tomu mu novináři přiřkli trofej Constantina Smythe pro nejužitečnějšího muže vyřazovacích bojů.

Po ledě létal. Srážel se. Rval se o každý puk. Byl hladový jako pěší na svatojakubské pouti. Moc toužil po kolektivním úspěchu.

Jak se zrodil takový rozdíl?

Pro Ovečkina bylo klíčové jedno léto. Oženil se, lidsky se zase posunul dál. Přehodnotil, co je pro něj zásadní. Makal na sobě. Lehce shodil, zrychlil.

Na jeho cestě za větší svižností a lehkostí ho přiletěl do Moskvy povzbudit právě Trotz, který si dokázal prošedivělého střelce získat na svou stranu. Dodnes o sobě mluví s úctou, jeden k druhému chovají respekt.

"Víte, roky tu byli rýpalové, kteří Alexe zpochybňovali. Ale on se nad tu kritiku dokázal povznést. Dozrál. Když jsem ho trénoval, často jsme se bavili o tom, jak inspiruje spoustu lidí. Hodně začínajících hokejistů chce být jako Alex. A on jim chtěl jít příkladem," popisuje Trotz.

Když uznávaný trenér předloni odešel z Washingtonu k newyorským Islanders, Ovečkina to mrzelo. "Je to škoda, ale hokej je byznys," povídal. Věděl, že se Trotz nedohodl s Capitals na penězích.

Pro Trotze byla spolupráce s Ovečkinem jedinečná. Do té doby nevedl takovou individualitu.

"Víte, miluju superhvězdy. Koučovat Alexe byla velká výzva. Bylo na mě, abych hráči s unikátním talentem pomohl růst v ostatních oblastech hry," vzpomíná.



Nechtěl Ovečkina zcela předělat, přeučit. Jen mu chtěl pomoci v tom, aby jeho hra byla komplexnější. Poradit mu v určitých herních situacích, ale zároveň neoslabit jeho silné stránky.

"Je to nejlepší kanonýr, který kdy hrál v NHL. Kdybych byl člověk, co rád sází, vsadil bych si na to, že jednou překoná Gretzkyho rekord," míní Trotz.



"Když jsem ho měl v kádru, tak jsem nadšeně sledoval, jak roste jako člověk, jak se zlepšuje v defenzívě a stává se nefalšovaným lídrem. Začal uvažovat jinak, řadu věcí přehodnotil. Našel ten správný balanc mezi osobními cíli a těmi kolektivními," přibližuje Trotz metamorfózu slavné osmičky.



Trotz považuje za zásadní, že Ovečkin před pár lety pochopil, jak důležité jsou i jiné činnosti na ledě než střílení branek. Snažili se ho o tom přesvědčit i mnozí jiní, třeba Dale Hunter či Adam Oates.



Uspěl až holohlavý Kanaďan, který má ve sbírce už dvě ceny Jacka Adamse pro nejlepšího kouče NHL.

Ani jednu nedostal, když vedl Ovečkina. Na druhou stranu mu společné působení připomíná premiérový prsten pro vítěze Stanley Cupu.

