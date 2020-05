Z účastníka All-Star Game dvojkou. Dubnyk věří, že získá pozici jedničky zpět

Na tento ročník nebude vzpomínat jako na jeden z těch úspěšnějších. Devan Dubnyk plnil téměř pět let roli jedničky, v letošní sezoně jej však z postu vystrnadil kolega Alex Stalock. Urostlý Kanaďan ale věří, že brankoviště Wild bude patřit znovu jemu.

Třicet utkání. Méně startů zapsal Dubnyk v National Hockey League naposledy v sezoně 2009/2010, kdy vůbec poprvé do této soutěže nakoukl.

Čtyřiatřicetiletému brankáři se dosavadní průběh letošního ročníku, jenž je kvůli pandemii koronaviru aktuálně přerušen, nevydařil podle očekávání. Dubnyk dosáhl jen na 89% úspěšnost zákroků a průměrně inkasoval 3,35 branky na zápas.

Není tedy divu, že více prostoru mezi třemi tyčemi nakonec dostal Alex Stalock, jehož úspěšnost zásahů se rovná 91 %.

Dubnykovy výkony byly nemilým překvapením. Vždyť tento 197 centimetrů vysoký brankář se vloni těšil už ze své celkově třetí pozvánky na All-Star Game a poslední roky patřil k neodmyslitelným tvářím a jistotám Minnesoty.

Každopádně on sám věří, že se do té pozice znovu dostane. „Pořád jsem ten stejný gólman, kterým jsem byl po celou svou kariéru a určitě očekávám, že budu jednička. Očekávám, že zase budu ten muž číslo jedna,“ hlásí Kanaďan.

Tento ročník byl pro držitele Bill Masterton Trophy celkově zvláštní. Na startu sezony dlouho čekal na první vítězství, mezi listopadem a prosincem pak přišla mnohem těžší rána. Dubnyk vynechal několik zápasů, aby mohl strávit čas s manželkou Jenn, která se potýkala se zdravotními potížemi.

„Říkal jsem to Jenn. Dokázala by sis před sezonou představit, že prvních pět zápasů prohraji, vynechám pět týdnů kvůli obavám o zdraví a když se vrátím, přijdu o post jedničky, aby byla později soutěž přerušena kvůli globální pandemii? To do značné míry shrnuje, jak šílená tato sezona byla,“ vypráví.

Příští sezona bude pro rodáka z Reginy posledním rokem jeho šestiletého kontraktu a bude záležet jen na něm, zda si řekne o novou smlouvu.

„Samozřejmě jsem stejně soutěživý jako kdokoliv jiný a každou noc očekávám, že budu v brankovišti, ale důvodem, proč tu jsme, jsou vítězství. Pokud máte gólmana, který chytá stejně dobře jako Alex (Stalock) a vyhráváte zápasy, potom tu budu sedět a užívat si výhry se svým týmem. Ujistím se, že kdykoliv dostanu šanci, budu připraven přispět,“ dodal Dubnyk.

