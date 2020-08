Washington nedokázal vstřelit branku a má po sezóně. Končí i Calgary

V obou dnešních zápasech se rozhodlo o postupujícím. Obrana Islanders doslova vymazala Washington ze hry, a tak klub z New York zaslouženě slaví postup do druhého kola play-off. Ke slavení se přidá i Dallas, který naopak svého soka přestřílel.

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK ISLANDERS

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Islanders se ubránili a míří do druhého kola

Jakmile se Islanders dostanou v zápase do vedení, tak je velmi těžké najít sebemenší díru v obranné hře. Washington to po celý duel nedokázal a po porážce 0:4 opouští Toronto. Od získaného Stanley Cupu nedokázali Capitals uhrát sérii a po druhé za sebou končí v prvním kole.

Branky a nahrávky

11. Beauvillier (Nelson, Bailey), 30. Beauvillier (Bailey), 58. Leddy, 59. Bailey.

Konečný stav série: 1:4

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 - 17 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Braden Holtby (WSH) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, čas 58:59

Semjon Varlamov (COL) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 59:59

Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 16:48

Jakub Vrána (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 15:29

Richard Pánik (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 2, čas na ledě 13:16

Tři hvězdy utkání

Anthony Beauvillier, Semjon Varlamov, Josh Bailey

CALGARY FLAMES - DALLAS STARS

3:7 (3:1, 0:5, 0:1)

Dallas se k postupu prostřílel

Hokejisté Dallasu zvládli šesté utkání a slaví postup do druhého kola play-off! Calgary bylo v tomto klání střelecky aktivnější, nicméně Stars byli ohromně efektivní a z minima šancí nasázeli sedm gólů!

Do branky Flames se dostal i David Rittich, slavné představení to ale nebylo. Do zápasu byl poslán ve 24. minutě a na třetí třetinu byl znovu stažen dolů.

Branky a nahrávky

4. Mangiapane (Brodie, Lindholm), 6. Gaudreau (Bennett), 7. Andersson (Rieder, Hanifin) – 10. Heiskanen (Perry, Hintz), 21. Gurjanov (Heiskanen), 24. Gurjanov (Pavelski, Lindell), 26. Faksa (Gurjanov, Heiskanen), 28. Pavelski (Heiskanen), 36. Gurjanov (Pavelski, Chudobin), 50. Gurjanov (Kiviranta).

Konečný stav série: 2:4

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 - 24 | Přesilová hra: 1/3 – 2/2 | Trestné minuty: 4 - 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (CGY) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, čas 43:25

David Rittich (CGY) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, čas 16:35

Anton Chudobin (DAL) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

David Rittich (CGY) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, čas 16:35

Andrej Sekera (DAL) - 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 15:24

Radek Faksa (DAL) - 1+0, 0 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 14:29

Tři hvězdy utkání

Denis Gurjanov, Miro Heiskanen, Joe Pavelski

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+