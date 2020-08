Washington dostal od Islanders další lekci. Není důvod k panice, uklidňuje Ovečkin

Po dvou zápasech 1. kola začínají mít na kahánku. Washington Capitals v sobotu nad ránem znovu podlehli Islanders a na další chyby už není prostor. Potíž pro partu kolem Alexe Ovečkina je, že nešlo o žádné náhodné prohry. Newyorčané měli oba odehrané duely pod kontrolou a do puntíku se drželi taktiky, kterou jim naordinoval kouč Barry Trotz.

Ano, přesně ten Barry Trotz, který před dvěma let dovedl Caps až ke Stanley Cupu. Teď ale stojí na druhé straně barikády a dává svému bývalému zaměstnavateli co proto. Jeho koně šlapou jako skvěle secvičený stroj.

Islanders do sítě brankáře Holtbyho za dva zápasy úvodního kola nasypali devět puků, sami přitom pokaždé jen dvakrát inkasovali. Washington, ač nabitý zkušenostmi z loňských, a především předloňských vyřazovacích bojů, je v potížích.

„Je dobré, že za sebou máme v posledních letech hodně odehraných zápasů v play-off a víme, jak se s takovou situací vypořádat,“ komentoval pro server nhl.com nepovedený vstup svého mužstva do vyřazovací části kapitán Alex Ovečkin.

„V takové situaci už jsme byli, když jsme před dvěma lety prohrávali 0:2 na zápasy s Columbusem. Víme, co musíme dělat a předvedeme to nejlepší, co v nás je. Stále je to pouze 0:2, není důvod k panice. Navzájem si v kabině věříme a známe svou sílu,“ pokračoval ruský snajpr pozitivním tónem.

Mimochodem Ovečkin a útočník T.J. Oshie jsou zatím jediní dva hokejisté Capitals, kteří se v sérii proti Ostrovanům střelecky prosadili. Ostatní gólově mlčí.

Vidět není Kovalčuk ani Eller

Je pravda, že Washington ve vzpomínané sérii proti Columbusu v roce 2018 za stavu 0:2 na zápasy zabral, a nakonec postoupil do dalšího kola. Jenže zatímco tenkrát dvakrát za sebou smolně prohrál v prodloužení, nyní proti Isles v mnoha herních prvcích zaostává a dělá zbytečné chyby. Jako třeba tu Jakuba Vrány před (nakonec rozhodujícím) gólem Brocka Nelsona na 3:2.

Tým z New Yorku navíc těsný náskok úzkostlivě nebránil, ale dral se do dalších šancí. A to dělalo Washingtonu velké potíže.

Na obranu Caps aspoň podotkněme, že jim po zranění z prvního duelu chyběl stěžejní útočník Nicklas Bäckström.

Zároveň na ledě není příliš vědět o Ilju Kovalčukovi, který ve druhé partii ani jednou nevystřelil na bránu. Navrátilec do sestavy Lars Eller ještě taky není v takové formě, jakou by si představoval. Když se tohle všechno nasčítá, malér je na světě.

„V důležitých momentech nehrajeme dobře a zatím se nám nedaří špatně rozehraná utkání zvrátit na svou stranu,“ posteskl si produktivní obránce John Carlson, který má zatím v play-off na kontě tři kanadské body za stejný počet asistencí. Ale také mu v bilanci plus-minus svítí nelichotivé číslo -6.

Zvládnou Caps příští klíčovou bitvu a dostanou se do pohody? Nebo je Islanders výrazně přiblíží brzkému konci sezony?

Třetí utkání série mezi New York Islanders a Washington Capitals je na programu dnes od 18 hodin středoevropského času.

