Vzájemná bilance? Jedeme od nuly, říká Nelson

Ne, tohle není obyčejná sezona. Až se rozběhnou předkola playoff, na ničem, co se stalo, nebude záležet. Bude to, jako kdyby začínal nový ročník. Předchozí forma bude rázem nicneříkající, stejně jako například poslední vzájemné zápasy daných týmů. Stejný názor má i Brock Nelson, útočník New York Islanders.

„Nemyslím si, že vzájemnou bilanci teď můžete brát jako výhodu či nevýhodu,“ řekl pro stanici MSG. Nelson narážel na to, že Islanders mají s Panthers, právě s kterými se v předkole střetnou, letos stoprocentní bilanci.

„Po pauze do toho půjde každý tým s tím, že má šanci. Ať už budete první nebo dvanáctý nasazený, máte šanci se dostat až do finále. S touhle vírou v hlavě do toho půjde každý tým,“ vysvětloval. „Z ničeho nic vám brankář chytne životní formu, pak z toho můžete těžit. Stát se může cokoliv.“

Jelikož Ostrované skončili po nedokončené základní části ve Východní konferenci sedmí, pravidla jim přisoudila floridské Pantery. Hrát se bude na tři vítězné zápasy. Jak už známo, vítěz jde dál, poražený pro co nejlepší pozici na draftu.

Nelson strávil karanténu doma v Minnesotě, nicméně tento týden se vrací do New Yorku, aby si mohl zatrénovat se spoluhráči, přesně jak je v plánu, který vydala NHL. Nutno dodat, že toto neplánované volno zastavilo sezonu, která byla pro Nelsona životní, jelikož dokázal v 68 utkáních nastřílet 26 branek a k dalším 28 pomohl asistencí.

„Je super, že se vracíme,“ je každopádně rád Nelson, jehož Islanders draftovali v roce 2010 a od té doby americký útočník neměnil barvy. „Měli jsme čas na to, dát se dohromady, doléčit nějaké věci a trochu se připravit. Bude to potřeba, jelikož intenzita tréninků bude hned velká, přece jenom se chystáme na playoff. Nemůžeme na nic čekat nebo něco oddalovat.“

„Hrajeme na tři vítězné, nesmíme nic podcenit,“ pokračoval. „Ale bude to stejné, jako vždy. Hrát naši hru na té nejvyšší úrovni. Pokud něco nepůjde, musíme to hodit za hlavu a udržet se v klidu.“

Islanders a Panthers se v playoff střetnou po čtyřech letech. V roce 2016 to byla velice zajímavá série, z postupu do druhého kola se nakonec radoval newyorský tým, když v šestém zápase rozhodl o osudu série vítěznou brankou tehdejší miláček fanoušků Islanders John Tavares. Stejně jako tehdy, i letos se čeká vyrovnaná série, ve které budou rozhodovat maličkosti.

