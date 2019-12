Vytrejdovat Pageaua a co dál? Co čeká Senators v příštím roce?

Nový rok se nezadržitelně blíží a s ním přichází i různé předpovědi pro týmy NHL. Například Ottawa by dle redaktorů Sportsnet.ca měla vytrejdovat jednoho z nejproduktivnějších hráčů. To však není vše, pojďme se podívat na predikce Senators pro rok 2020.

Pro příznivce Senators je to asi nepředstavitelné, ale pro mnoho ostatních fanoušků by trejd Jean-Gabriela Pageaua dával smysl. V letošní sezóně sice ve 38 utkáních nasbíral 28 bodů (18+10) a drží v tabulce produktivity týmu druhé místo, i tak by mohl jít o dům dál. Brzy mu končí smlouva a je jen otázkou, zda by byl ochotný u Senators zůstat. Ve svých 27 letech by se tak stal volným hráčem a jeho aktuální zaměstnavatel by nezískal ani žádnou protihodnotu. Pokud se tak generálnímu manažerovi nepodaří produktivního útočníka podepsat, je pravděpodobné, že ho příští rok budeme vídat v jiném dresu.

Když teď byla řeč a druhém hráči v kanadském bodování celku, přesuneme se na pozici nejvyšší. Anthony Duclair nasbíral již 30 bodů (21+9) a dle předpovědí by měl v příštím roce prodloužit kontrakt. Na to, že je Kanaďanovi teprve 24, vystřídal již pět klubů v nejprestižnější hokejové lize světa. Jelikož se mu v aktuálním působišti střelecky daří, nedávalo by smysl, aby zkoušel štěstí jinde. Pro Ottawu je nyní se smlouvou 1,65 milionu dolarů na rok v měřítku s výkony, které podává jedním z nejlepších hráčů, ne-li tím nejlepším.

Poslední předpověď není vázaná na konkrétního hráče. Senators mají hned pět voleb v prvních dvou kolech draftu. K tomu, když si připočteme aktuální situaci Ottawy a zohledníme ji v draftové loterii, mohl by tým z hlavního města Kanady získat velmi zajímavé prospekty do budoucna. Nabízí se tak velká šance, že by do klubu mohla přijít budoucí superstar, kolem které by se mohl postavit konkurence schopný tým. Pokud jsme doteď Senators řádili až na chvost celků NHL, draft 2020 by mohl být pro tým klíčový.

