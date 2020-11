Vysedávání na tribuně nebo tři operace. S hokejem ale skončit nechci, hlásí Seabrook

Má za sebou hodně těžký rok. Brent Seabrook před lety patřil k nepostradatelným oporám Chicago Blackhawks a s organizací třikrát oslavil zisk Stanley Cupu. Jenže v uplynulé sezoně dokonce skončil na tribuně a později se trápil s vleklými zdravotními problémy.

Chicago nezažívá lehké časy. Dlouholetá dynastie je podle všeho u konce, v říjnu vedení klubu šokovalo otevřeným dopisem fanouškům, v němž oficiálně potvrdilo přestavbu. Proti tomuto směru se už předtím vyjádřil třeba kapitán Jonathan Toews.

Týmové opory z vítězného tažení si tak svou pozicí nemohou být příliš jisty. Jasně, s Toewsem nebo Patrickem Kanem organizace s největší pravděpodobností stále počítá. To samé by ale nemuselo platit třeba v případě Brenta Seabrooka.

Loňskou sezonu v podání pětatřicetiletého zadáka poznamenala série zranění. Seabrookovi v prosinci operovali bolavé rameno, v lednu pak levou kyčel a v únoru pravou. Později se sice objevily zprávy, že by mohl zasáhnout do play off, nakonec se tak ale nestalo.

Přes to všechno Seabrook touží zabojovat o chicagský dres. „Mám pocit, jako kdyby mi znovu bylo devatenáct a snažil jsem se dostat do týmu. Bruslím a léčím se, snažím se získat flexibilitu. Poslední dva tři týdny jsem se na ledě cítil skvěle. Bylo to neuvěřitelné,“ řekl pro server The Athletic.

I kdyby se Chicago chtělo své bývalé defenzivní opory zbavit, tak příliš možností nemá. Seabrook z platového stropu odkrajuje 6,875 milionů dolarů, výměna v součtu s jeho současnou výkonností příliš nepřichází v úvahu. Řešením by mohlo být vyplacení ze smlouvy.

Ani tahle varianta se ale nejeví jako pravděpodobná. „Na tréninkový kemp se hrozně těším. Jsem nadšený z možnosti vrátit se. S hokejem jsem ještě neskončil. Chápu, že 35 let je ve světe sportu hodně, ale stále se cítím mladý,“ hlásí Seabrook.

Rodák z Richmondu strávil celou kariéru v Chicagu, za které nastupuje od roku 2005. V dresu Blackhawks odehrál 1114 utkání s bilancí 103 branek a 361 asistencí.

Čtěte také:

Nechají si Canucks svého kouče? Sám Green doufá, že ano

NHL v číslech: Yzerman (opět) potvrdil, že umí. Manthu podepsal za vynikající cenu

Share on Google+