Výprodej v New Jersey. Kapitán Greene míří k rivalům a stěhuje se i střelec Coleman

Už před Vánocemi odešel Taylor Hall, teď z New Jersey mizí Andy Greene s Blakem Colemanem. Jde o logickou reakci Devils na výsledkovou bídu, na zpackaný sen o postupu do play off. Populární klub sice v létě razantně posiloval, hvězdy přivedl z Ruska i od soupeřů z NHL, jenže očekávání se s realitou neproťala. Ďáblové vyhořeli. A tak generální manažer Tom Fitzgerald, který v lednu nahradil Raye Shera, pořádá výprodej. S vyhlídkou lepších zítřků.

Coleman nabral směr Tampa Bay, Greene mašíruje na Long Island.

Že se do toho New Jersey pořádně opřelo?

"Další výměny mohou následovat," upozorňuje Fitzgerald, že s obchodováním ještě dost možná neskončil. Výprodej totiž má urychlit přestavbu neúspěšného kádru, pomoci k metamorfóze otloukánků v šampiony.

Oba trejdy, které Fitzgerald v neděli upekl, mají podobné rysy.

Coleman i Greene míří do silných klubů a za muži, s nimž se dobře znají.

Greene, dlouholetý kapitán Ďáblů, proslul klubovou věrností. Odehrál v černo-bílo-červeném dresu celou dosavadní kariéru. Za pár měsíců mu ale skončí smlouva (se stropovou zátěží 5 milionů dolarů) a stále čeká na Stanley Cup. Odvolal tak svou klauzuli o nevyměnitelnosti a míří za Lou Lamoriellem.

"Nešel bych jen tak někam," povídal o přestupu k New York Islanders. Co na tom, že jde o rivala, Greeneho jistě oslovila kombinace vysokých ambic Ostrovanů a přítomnosti Lamoriella.

S legendou mezi hokejovými funkcionáři prožil sedmatřicetiletý obránce mnoho sezon. Byl to právě Lamoriello, kdo téměř třicet let velel v New Jersey a kdo v roce 2006 Greeneho angažoval.

"Je to solidní, ostřílený zadák, který dlouhodobě hrál v prvním defenzivním páru Devils a hodí se do všech herních situací," řekl Lamoriello na adresu čerstvé posily (2+9, +1). Beka sháněl od chvíle, kdy se zranil Matt Pelech. Za Greeneho poslal Fitzgeraldovi kromě druhé volby v draftu 2021 také Davida Quennevilla.

David je nejmladším z tria hokejových bratří, jejichž příjmení má v branži zvuk. Vždyť vzdáleným příbuzným jednadvacetiletého obránce a jeho sourozenců je trenérská ikona Joel Quenneville, trojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Pro Devils má větší význam jiná informace - David byl draftován před necelými čtyřmi lety v sedmém kole a mezi profíky (AHL, ECHL) aktuálně kroutí druhou kompletní sezonu.

Ještě zajímavější protihodnotu získal Fitzgerald za Colemana, který patří k nejlepším hokejistům v NHL v poměru cena/výkon. Za amerického forvarda, jehož kontrakt se stropovou zátěží 1,8 milionů dolarů končí až za rok, dostalo New Jersey Nolana Footea a podmínečnou první výběr v draftu 2020.

Podmínka je prostá - pokud Vancouver za pár měsíců nepostoupí do play off, Ďáblové obdrží 1. kolo od Tampa Bay až v roce 2021. jde totiž o volbu, která původně patřila Canucks. Bolts ji získali při trejdu J.T. Millera.

Devatenáctiletý Nolan nenásleduje rodinnou tradici a na rozdíl od táty Adama a bráchy Cala hraje v ofenzívě. Nastupuje na levém křídle. Talentovaného útočníka, momentálně kapitána Kelowna Rockets v juniorské WHL, draftovala Tampa Bay loni jako celkovou sedmadvacítku.

Pro Colemana přichází výměna v zajímavou chvíli. Za dva týdny by se mu měla narodit dcerka, ještě hektičtější stěhování spojenou s porodem zažil loni Mikael Granlund.

Coleman by měl svému novému klubu pomoci rychlostí i produktivitou, v tomto ročníku už nasázel 21 gólů. Nebojí se fyzických soubojů, pracuje na obou koncích kluziště.

Jak bylo řečeno, nejde do .neznáma. "Znám dost kluků z kabiny Lightning, včetně několika hvězd. Proti kouči Jonu Cooperovi jsem hrával už v juniorce. Vím, jak trénuje, a co od něj očekávat," povídal.

Zní nadšeně, podobně jako Greene. "Takový přestup vám vlije energii do žil," pochvaloval si uznávaný veterán změnu adresy. Dobře ví, že má jednu z posledních šancí získat hokejový grál.

Jen aby ale při kurážné zteči nenarazil na Colemana a Tampu, která se opravdu rozjela a dává zapomenout na mizerný podzim.

"Dobrých hráčů není nikdy dost," glosuje Colemanův příchod Julien Brisebois, GM Bolts.

Na osmadvacetiletém borci, kterého proslavil i lák od okurek, si kromě svižného bruslení pochvaluje jeho soutěživost. "Blokuje střely, hraje do těla, střílí góly. Hraje nadoraz. Skvěle k nám zapadne."

