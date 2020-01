Výprodej u Devils, k mání mají být Vatanen, Palmieri či Simmonds

New Jersey Devils letos do play-off znovu nepostoupí, před rychle blížící se Uzávěrkou přestupů NHL 2020 se tedy budou zcela jistě soustředit na budoucnost. K dispozici by zde měli být soupeřům obránci Andy Greene, Sami Vatanen nebo útočníci Kyle Palmieri, Wayne Simmonds.

Před startem sezony měli jejich fanoušci poměrně vysoká očekávání. Aby také ne, vždyť Devils v průběhu letní přestávky mohutně posilovali.

Díky výměně s Nashville Predators získali 22. června, v průběhu druhého dne Vstupního draftu NHL 2019, obránce P.K. Subbana. Předtím zde draftovali z prvního místa útočníka Jacka Hughese.

Očekával se alespoň návrat zpět do play-off, avšak realita je naprosto odlišná. Aktuální šance na postup do bojů o pohár jsou de facto nulové.

Hokejisté New Jersey také prohráli tři zápasy po sobě, v tabulce Východní konference jsou potom nyní na patnáctém místě (bilance 17-24-7).

Brzký konec sezony bude pro Devils pochopitelně znamenat výprodej svých hokejistů před Uzávěrkou přestupů, jež je na programu 24. února.

Dočasný generální manažer týmu Tom Fitzgerald by se údajně chtěl zbavit mužů, kteří se mohou stát po skončení období 2019-2020 (1. července) neomezeně volnými hráči.

Do této kategorie můžeme zařadit Andyho Greenea, Samiho Vatanena a Waynea Simmondse, jenž podepsal loni v létě s New Jersey roční smlouvu na 5 milionů dolarů. To ale není vůbec všechno.

Odchod se totiž očekává rovněž u Kylea Palmieriho, nejproduktivnějšího hráče týmu.

Palmieri, osmadvacetiletý Američan, odehrál zatím v letošní sezoně 44 zápasů, přičemž v nich vstřelil 16 gólů a zapsal celkem 31 kanadských bodů. Momentálně byl ale mimo hru kvůli zranění v dolní části těla.

Kontrakt mu jinak vyprší až po sezoně 2020-2021, dohoda zahrnuje mimo jiné modifikovanou doložku o nevyměnitelnosti (osm týmů).

Devils už ostatně ukázali v případě útočníka Taylora Halla, že hodlají myslet (opět) na budoucnost. Nic jiného jim také nezbývá.

Takže, jak dopadnou výše jmenovaní hokejisté? Kam to bude?

