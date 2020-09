Výměna, jakou svět neviděl? Hörnqvist s Mathesonem zatím dresy nepřevlékli

Měla to být tutová záležitost. Vždyť o přestupu mezi floridskými Panthers a Penguins z Pittsburghu ve středu básnila snad všechna zámořská média. Z Pensylvánie se chystal emigrovat švédský veterán Patric Hörnqvist, na druhou stranu by putoval mnohem mladší obránce Mike Matheson. Oba už asi balili kufry a psychicky připravovali své manželky na nové zítřky. Jenže předem avizovaná výměna se k jejich překvapení doposud neuskutečnila.

Uznávaný expert Elliotte Friedman ovšem ani v tomto případě nechce podnikat unáhlené závěry. Žádný z angažovaných klubů totiž nenaznačil, že by jednání mezi nimi definitivně pohasla a oba hráči zůstávají na svých stanovištích.

Zita straší Hörnqvistovo zdraví

Přesto existují dva zásadní faktory, které znemožnily hladký průběh vzájemné domluvy. Oba se týkají blonďatého útočníka ve službách Pens, zároveň však souvisí s opatrností generálního manažera Floridy Billa Zita.

Vystudovaný advokát v čele vedení Cats nastoupil do své současné funkce teprve na počátku září. Aby transakci dopekl do finální podoby, musí být zcela přesvědčený o tom, že udělá krok správným směrem. Nechce, aby se na jeho úvodní čin vzpomínalo ve zlém. A tak řeší, jak by mohl pojistit Hörnqvistovu smlouvu v případě, že se třiatřicetiletý útočník dlouhodobě zraní. Už v uplynulé základní části dvojnásobný držitel Stanley Cupu vynechal téměř celý listopad pro problémy ve spodní části těla.

Přehnaná obezřetnost? Ne tak úplně.

Jak ve svém komentáři pro stránku Sportsnet připomíná Friedman, Zito již podobnou situaci v minulosti zažil. Když ještě pracoval pro Blue Jackets, pomohl za těžký peníz angažovat Nathana Hortona. Ten za Columbus později odehrál jen 36 zápasů a kvůli přetrvávajícím problémům se zády zbůhdarma brakoval klubovou kasu. Blue Jackets ho později dokázali odeslat do Toronta, stálo je to ale kromě kopy amerických dolarů i pěknou řádku nervů.

Chce vůbec odejít?

Objevuje se také druhý argument, který hovoří o tom, že Pittsburgh se jednoduše nedohodl s Patricem Hörnqvistem na zrušení klauzule o nevyměnitelnosti. Poslední hráč draftu 2005 na ni má nárok od předloňského léta, kdy podepsal současnou smlouvu.

Jenže vedení Penguins se svým zaměstnancem určitě před počátkem rokování na toto téma diskutovalo a těžko by si mohlo dovolit nabízet nevyměnitelného hráče. Za nekoronavirových okolností by navíc Hörnqvist už dávno odevzdal seznam osmi destinací, kam ho Pittsburgh nesmí prodat. Pro ostatní mužstva by ale byl volně k mání.

Bude jistě atraktivní sledovat, jak sága mezi dvěma nepostupujícími celky z letošního kvalifikačního kola dopadne. Pokud ovšem k přestupu nikdy nedojde, mohou si zaoceánští reportéři začít sypat popel na hlavu. Ověřování z vícero zdrojů se jim v tomto případě skutečně nepovedlo.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+