Vylepšit tým? Žádná sranda, říká Yzerman

Období po sezoně, to je pro každého generálního manažera pořádná fuška. Výjimkou není ani Steve Yzerman, šéf Detroitu. Ten má za úkol přestavit celý tým Red Wings, který v posledních letech patří k těm nejhorším vůbec. Bude to běh na dlouhou trať, s čímž ale fanoušci musejí počítat.

Velkým krokem dopředu byl pro Yzermana podpis Anthonyho Manthy. Právě kolem něj a Dylana Larkina se bude útok Red Wings stavět.

„Snažíme se budovat tým z mladých hráčů – a Anthonyho pořád považuji za mladého hráče,“ řekl Yzerman. „Každý krok, který děláme, děláme s opatrností. Nebezpečný bude platový strop. Ten pro nás teď problémem není, ale v budoucnu by mohl být. Takže jsme opatrní.“

Opatrně si Yzerman také počínal s délkou kontraktu, který Manthovi dal. Skončí po sezoně 2023/24, tedy rok poté, co smlouva vyprší Larkinovi. Zkušený činovník tak nebude muset řešit dvě velké smlouvy v jedno léto.

Kromě Manthy chtěl Yzerman udržet také Tylera Bertuzziho. S útočníkem však nenašli společnou řeč, a tak dohady musela vyřešit až arbitráž. Ta Bertuzzimu přidělila smlouvu na jeden rok v hodnotě 3,5 milionu dolarů.

Detroit by tak tým na další sezonu měl vyřešený. Yzerman však nevylučuje, že se ještě nepokusí zlanařit některého z volných hráčů. Pod stropem má totiž dost místa, téměř 10 milionů dolarů.

„Na trhu je pořád dost hráčů,“ přiznal. „To, jestli se na trh ještě vydáme, rozhodneme podle toho, až budeme vědět, kdy začneme hrát. Co se týče výměn, tam moc aktivní nebudeme. Klidně bychom si nějakou nabídku poslechli, ale nikdo nevolá.“

Cílem NHL je, aby se začalo hrát prvního ledna. Uvidí se, jak se celá situace vyvine, začíná se však spekulovat, že se začne později. Například AHL začne až na začátku února.

To dává Yzermanovi dost času na to, aby ještě o týmu popřemýšlel.

Udělal už dost změn, a to včetně příchodů Bobbyho Ryana, Vladislava Namestnikova, Marca Staala či Thomase Greisse.

Nejsou to žádné hvězdy, spíše kousky do skládačky, nicméně Yzerman dobře ví, že k dosažení úspěchu je nutná dávka trpělivosti.

„Nemáme před sebou žádné datum nebo něco podobného,“ odpověděl na dotaz, jestli je časově omezen. „Budeme pokračovat v tom, co děláme. Není to jednoduché. Nejde si myslet, že uděláte pár výměn a rázem budete kandidáty na titul. Takhle to nefunguje.“

