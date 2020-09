Vyjednal miliony pro Raska i Thomase, teď má vést Floridu. Zita čeká nová výzva

Živil se jako advokát. A právničina mu dala dobrou školu pro jeho další job. Bill Zito léta býval respektovaným hráčským agentem, pro své klienty mnohdy dohodl výjimečné smlouvy. Své o tom vědí třeba Tuukka Rask, James Wisniewski, Tim Thomas nebo Kimmo Timonen. V roce 2013 přešel přemýšlivý Američan na druhou stranu barikády, do klubového managementu. Učil se v Columbusu, posledních pět let je pravou rukou GM Jarma Kekäläinena. Teď možná Modrokabátníky opustí.

Kam povedou Zitovy další kroky?

TSN informuje, že si ho jako svého jedenáctého generálního manažera vybrala Florida. Panteři byli bez "architekta" od vyřazení v předkole rozšířeného play-off, kdy nestačili na newyorské Islanders.

Jsou to tři týdny, co se rozhodli utnout deset let trvající pouto s Dalem Tallonem. Tomu se nepodařilo vystavět na jihu USA další hokejovou dynastii. Nenavázal na své životní dílo, z něhož dodnes těží Chicago Blackhawks.

Pro Cats se za časů Tallona stal maximem postup do 1. kola vyřazovacích bojů. Marné bylo čekání fanoušků na vyhranou sérii. Florida přitom v posledních letech finančně nestrádá, má za sebou silného majitele v osobě Vincenta Violy.

Tallon neinvestoval dobře, leckterý jeho krok budil údiv. Třeba rekordní smlouva pro Sergeje Bobrovského zatím působí jako gigantický přešlap. Ruský gólman zůstal v prvním roce své pověsti hodně dlužen.

Florida nicméně věří, že další import z Columbusu se povede lépe. Zito plnil pět let roli nejbližšího spolupracovníka uznávaného stratéga Kekäläinena a rychle si vydobyl renomé prominentního čekatele na post generálního manažera.

Wild ho lákali do Minnesoty. Na pohovoru byl také v Seattlu, kde bude působit nový klub s názvem Kraken. Nakonec ale podle TSN povede Panthers.

Co za ním stojí za úspěchy? Kromě toho, že pro své klienty kdysi domluvil luxusní kontrakty?

Minulost hráčského agenta nechme stranou, podstatné jsou manažerské zkušenosti. Blue Jackets mu svěřili mimo jiné i post GM na své farmě. V roce 2016 slavil s Lake Erie Monsters zisk Calder Cupu. K tahounům tehdy patřil také Čech Lukáš Sedlák.

Dalším Zitovým zářezem je bronz z předloňského mistrovství světa. To on z pozice generálního manažera skládal dravý americký mančaft.

Na Floridě ho čeká jasný úkol: vyhrát sérii v play-off. A Cats by samozřejmě rádi pomýšleli i výš, vždyť ve svém středu mají hráče se světovým talentem. Ať už jde o Sašu Barkova nebo třeba Aarona Ekblada.

