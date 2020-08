Všechno, co potřebujete vědět o play off

V sobotu, 143 dnů od vyhlášení nucené přestávky, se NHL vrátí ostrými zápasy. Vedle jiného je to také souboj s konkurencí, neboť se postupně probouzí a svůj produkt nabízí všechny velké zámořské profesionální soutěže. Odpískat ročník by se mohlo rovnat sebevraždě.

Osvěžme si, podle jakého modelu se bude ročník 2019-20 dohrávat. Ještě než se rozjede klasické play off, je potřeba týmy seřadit. První pořadí určuje úspěšnost ze základní části. Do hry vstoupí dvanáct nejlepších z každé konference. Ostatní mají dovolenou a zůstanou bez hokeje víc než půl roku.

Pohárový prequel bude mít dvě části. Mužstva na pátém až dvanáctém místě v každé konferenci se utkají v předkole na tři vítězná utkání. Nejlepší konferenční čtyřky si to souběžně na každé straně rozdají mezi sebou každý s každým. Tyto týmy mají postup jistý, budou hrát pouze o pořadí do finální šestnáctky pro play off.

Nejlepších šestnáct se již obvyklým způsobem, tedy po osmi na každé straně v sériích na čtyři vítězná klání, utká v play off. Nejlepší v každé konferenci nastoupí proti nejhoršímu. A tato výhoda zůstane až do konce pohárových bojů. Po každém kole se týmy přeskupí tak, že nejlepší opět vyfasuje toho nejhoršího. Druhý nejlepší druhého odspodu apod.

Postupující čtyřky jsou na východě Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia, na západě St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas. Bookmakeři nejvíc favorizují Tampu. Svoje fanoušky má ale třeba i Toronto, jemuž by pak prý posměváčci mohli předhazovat, že mnohaleté čekání na Stanley Cup přerušilo v nejméně standardním play off ligové historie.

Každý má určitě svého favorita, a pokud někdy platilo, že vyhrát může v podstatě kdokoli, je to letos. Veškeré rozdíly, pošetřené síly, taktizování v základní části, zranění, všechno je minulostí. Začíná se znovu.

Že to je trochu divné a neobvyklé? Ano je. Pokud tu s námi ovšem korona bude ještě rok – dva, nedej bože déle, bude těch podivností v našich životech mnohem víc. A hokej bude nejspíš to poslední, kde nám to bude vadit.

V následujících odkazech si můžete zrekapitulovat preview jednotlivých sérií z předkola, jak je pro vás v uplynulých dnech připravila naše redakce:

