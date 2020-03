Volní hráči z univerzit míří do NHL. A co Caufield?

Nastává začátek března a jako každý rok některým hráčům univerzitního hokeje v USA končí sezona. Znamená to jediné. Ti hráči, kteří nebyli draftování, se stávají volnými agenty, což znamená, že můžou podepsat s jakýmkoliv týmem NHL. Jinak tomu není ani letos, své hráče už si vybrali Penguins či Rangers. O svém osudu budou rozhodovat i ti, kteří draftováni byli. Svou budoucnost teď řeší například Cole Caufiled.

První se zastavme u volných hráčů. Včera byly oznámeny první dva větší podpisy. New York Rangers si vyhlédli dobře hrajícího Patricka Khodorenka z Michigan State. Jedná se o jednadvacetiletého centra, který bude působit zbytek sezony na farmě Rangers. V posledních třech sezonách zaznamenal v 108 odehraných zápasech 102 bodů. Většina lidí z hokejového prostředí se shoduje, že tohle je risk, který by se mohl vysoce vyplatit.

Druhým týmem, jenž si zajistil služby hráče z univerzity, je Pittsburgh. Ten zlákal vysoce hodnoceného útočníka Drewa O´Connora z Dartmouthu. Letos v univerzitní soutěži dominoval, v 31 utkáních dokázal vstřelit 21 branek a přidat 12 asistencí. Jedním z důvodů, proč nebyl draftován, byla jeho malá výška. Během tří let ale hodně vyrostl, díky čemuž se v NHL může prosadit jako silový útočník s čichem na gól.

Do diskuze nyní přicházejí dva hráči, na které je ve svých organizacích upřena asi největší pozornost. Cole Caufield z Montrealu a K´Andre Miller z New York Rangers patří mezi velmi výrazné tváře NCAA. Oba borci byli draftováni v prvním kole draftu, očekávání jsou tak velká. Ani jeden se však do ligy moc nehrne.

Cole Caufield byl draftován loni z celkové patnácté pozice. Jeho charakteristika? Vynikající střelec, jenž jde postupnými krůčky. Svou juniorskou kariéru zasvětil Americkému národnímu programu, kde naprosto dominoval, a tak se pro letošní sezonu přesunul do univerzitní soutěže, kde stejně jako Miller oblékal barvy Wisconsinu. A sezóna to byla také vskutku povedená, 36 bodů v 36 zápasech, z toho 19 branek.

Mnoho fanoušků Montrealu se tak dohaduje, co teď. Pravdou je, že rozhodnutí leží jen a jen na něm. To potvrdil i GM Canadiens Marc Bergevin. „Nemyslím si, že už je na ligu připraven. Měl by se ještě na rok vrátit na univerzitu,“ řekl. „Ale jestli bude jeho touha po NHL opravdu velká, v cestě mu stát nebudu.“

K´Andre Miller je o rok starší, o dvacet centimetrů vyšší a o dvacet kilo těžší. Jde o velice nadějného obránce, který svou sílu a velikost kloubí se solidním bruslením, a hlavně ofenzivním myšlením. Ve své první sezoně po draftu se uvedl 22 body v 26 zápasech. Letos už to bylo bodově horší, nicméně důvodem bylo zapracováním na jeho defenzivní práci, ofenzíva tak šla do pozadí.

Zástupci Rangers už s ním rokují. Plán je jasný. Přivést Millera na farmu do Hartfordu, kde by hrál velké porce a zvykl by si na dospělý hokej. Příští sezonu už by měl strávit v dresu Jezdců.

