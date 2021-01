Vezinu už má, teď chce Stanley Cup. Jsem v nejlepších letech, míní Hellebuyck

Patří mu vizitka brankářského krále NHL. Connor Hellebuyck mezi třemi tyčemi ve zkrácené sezoně dominoval, pro Winnipeg Jets byl nepostradatelný. Mnohé zápasy pro kanadský klub doslova ukradl. Hned šestkrát slavil čisté konto, nikdo nebyl v zámořské lize lepší. Zcela zaslouženě získal svou premiérovou Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana prestižní soutěže. Že by usnul na vavřínech? Ani náhodou, do tréninkového kempu dorazil pořádně nahecovaný. Chce další trofej a to tu nejcennější. Stanley Cup.

Z Hellebuycka vždy sálala soutěživost a touha po dokonalosti. Kdyby bylo po jeho, odchytal by za Tryskáče snad každičkou minutu.

Ostatně i winnipežský kouč Paul Maurice o něm říká: "Je ambiciózní. A má rád pořádný zápřah."

Podobně nastavený býval třeba Martin Brodeur, kanadská legenda, co získala kromě čtyř Vezinových cen i tři prsteny pro vítěze stříbrného poháru. Hellebuyckova sbírka je zatím skromnější. On každopádně udělá maximum pro to, aby ji rozšířil.

"Ten pohár prostě chci. Teď je ta správná chvíle o něj zabojovat. Jsem v nejlepších letech, na vrcholu je také naše mužstvo. Každý den musíme budovat základy budoucího úspěchu," motivuje sebe i své spoluhráče.

"Jasně, bylo by fajn, kdybych získal i další Vezinu, ale jediné, na čem mi teď opravdu záleží, je Stanley Cup," povídá pro NHL.com. Winnipeg mezi největší favority nepatří, nicméně ve svém středu má jednoho z nejužitečnějších borců NHL.

Když se loni hlasovalo o Hart Trophy, skončil Hellebuyck šestý. Suverénně kraloval gólmanům, zaujal úspěšností zákroků 92,2 %, 31 výhrami a také vyrovnaností výkonů. Večer co večer byl oporou Jets. Vždyť ve 32 z 58 zápasů dostal nejvýš dva góly.

Už byla řeč o tom, že vychytal nejvíce nul, ještě dodejme, že na nikoho neletělo tolik puků jako právě na amerického čahouna se sedmatřicítkou na zádech.

Hellebuyck dobře ví, že Winnipeg bude pro soupeře nebezpečný především tehdy, když bude chytat právě on. Hodlá tedy spolykat obrovskou porci zápasů a svými výkony výrazně přispět k postupu do play-off. "Rád nastupuju co nejčastěji, cílím na 40 až 45 utkání."

Pamatujme, že základní část byla zkrácena na 56 mačů. Odehrát čtyřicítku z nich? To je opravdu náročná brankářská šichta.

"Až bychom měli jisté play-off, tak by mohl víc šancí dostávat Laurent Brossoit. Já bych si trochu odpočinul před boji o Stanley Cup. Ale kdo ví, jak se bude sezona vyvíjet," nastínil Hellebuyck své plány.

Naději, že by to Tryskáči mohli dotáhnout daleko v něm přiživuje také fakt, že Winnipeg nezahálel a posiloval. Přišel třeba Paul Stastny. V manitobském klubu už hrával, mohl by vést druhou formaci. Jeho body budou důležité.

Všem je ale jasné, že i přes lehké vylepšení kádru budou Jets dál závislí na brilantních výkonech Hellebuycka. Bude to stačit?

