Věřím, že jsme favorité na zisk Stanley Cupu, hlásí MacKinnon. Co musí Avs zlepšit?

V posledních sezonách předvádí líbivý hokej a základní část zvládají skvěle. Cestu na vrchol se však talentovanému týmu Colorada zatím najít nepodařilo. Naposledy Avalanche narazili ve druhém kole s urputným Dallasem, o rok dříve je vyřadili San Jose Sharks. Klapne to příští rok?

Podle hvězdy týmu, útočníka Nathana MacKinnona, by mohlo.

„Věřím, že tentokrát budeme favorité na zisk Stanley Cupu. Sice nás čeká zkrácený ročník, ale o to víc se na něj všichni těšíme a uděláme pro úspěch maximum,“ řekl kanadský forvard tento týden pro High Button Podcast.

Už letos mělo mužstvo z Denveru parádně našlápnuto, však jej taky řada odborníků pasovala na jasného favorita Západní konference. Jenže místo cesty do finále na denverský celek čekalo zklamání – ve druhém kole play-off si s Coloradem po urputném boji poradili Dallas Stars. A dravým mládím nabitá sestava musela rivalovi uznale gratulovat.

„Myslím, že se hlavně musíme zaměřit na každodenní a postupný proces, který k úspěchu vede,“ pokračoval finalista hlasování o Hart Trophy za období 2019/2020.

„Stanley Cup nevyhrajeme na tréninkovém kempu nebo hned v lednu po startu sezony. Je potřeba se na kempu pořádně připravit a zlepšovat se každým dnem. Vím, že je to klišé, ale stále platí. Každý večer musíme hrát co nejlépe, pracovat na chybách a postoupit do play-off,“ měl jasno.

Největší motivace je Stanley Cup

MacKinnon byl pátým nejproduktivnějším hokejistou uplynulého ročníku NHL (35+58) a těžko si bez něj útok Colorada představit. Pětadvacetiletý rychlík ale připomněl, že největší motivací na startu každé sezony pro něj nejsou osobní statistiky, ale vidina výhry Stanleyova poháru. Však taky zmínil, že i příště hodlá podepsat pro klub výhodnou smlouvu, jen aby tím zvýšil šance na týmový úspěch.

„Mým celoživotním cílem bylo dostat se do NHL a předvádět tam co kvalitní hokej. Nešlo mi o to, abych se stal nejlepším hokejistou soutěže. Každý rok chci být tak dobrý, jak jen mohu a důležité je, že se ročník od ročníku cítím lépe,“ sdělil radostně.

Jako další týmy, i MacKinnonovo Colorado čeká v příštích měsících výzva v podobě pravděpodobného přeskupení divizí. Zatím to vypadá, že Laviny budou pravidelně narážet na Anaheim, Arizonu, Los Angeles, Minnesotu, San Jose, Las Vegas a St. Louis. Což je pořádně našlapané složení.

Colorado ovšem patří k mančaftům, které nemají na žádném postu výraznou slabinu a přestavbou se propracovalo do pozice týmu budícího obavy u všech soupeřů. Vždyť od první MacKinnonovy sezony v NHL zůstali na soupisce jen on, Gabriel Landeskog a obránce Erik Johnson.

Nastal čas, aby Colorado Avalanche po dvaceti letech zdvihli nad hlavy stříbrný grál?

