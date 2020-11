Věř mi, Yzerman drží slovo, radil Manthovi agent. S bezmála 23 milióny teď nelituje

V době, kdy se spousta hokejistů musí uskromnit, už se takový kontrakt asi nečekal. Dávno poté, kdy je většina zvučných jmen rozebrána a pod kontrakty, obdržel Anthony Mantha nabídku na 22,8 miliónů. Takovou sumu šlo za dané situace stěží odmítnout.

Jak jsme vás už informovali, Detroit chce s Manthou spojit svou budoucnost na další čtyři roky.

Postupně si vydělá 4,5, 5,3, 6,5 a 6,5 mil. dolarů, což znamená roční stropovou zátěž 5,7 mil. dolarů. To je dost pro hráče, který ještě nepokořil padesátibodovu hranici; na druhou stranu v mužstvu, jež škrábe o dno ligové tabulky, předváděl šestadvacetiletý útočník dobré výkony. Loni byl i po 28 vynechaných duelech s 38 body třetím nejproduktivnějším hráčem týmu, v předešlých dvou letech se držel se 48 body také vždy vysoko.

O významu smlouvy svědčí rovněž to, že jde zatím o nejdelší a nejdražší kontrakt, který Steve Yzerman od svého návratu do Detroitu někomu předložil. Je to o velké důvěře.

„Jsme ve fázi přestavby. Že mě podepsal na čtyři roky, ukazuje, že mě vidí součást budoucnosti tohoto týmu,“ těší Manthu. „Povýším svou hru na další úroveň a pomohu mužstvu vyhrát,“ slibuje rodák z frankofonního Longueuilu.

V šestadvaceti letech nemusí mít svůj zenit nutně za sebou. Pořád je tu šance na zlepšení, zvlášť pokud se herně posune celý dosud tápající mančaft. „Má potenciál stát se elitním power forvardem NHL,“ věří lokální list Detroit News.

Za dva roky by se stal nechráněným volným hráčem, což nechtěl Yzerman dopustit. Ve hře byla čtyř nebo pětiletá smlouva. „Čtyři roky mě dostanou do dobrého věku, kdy mohu podepsat další čtyř nebo pětiletý kontrakt, pokud tedy půjde všechno dobře,“ věří Mantha.

„Budeme mezi uchazeči. Přestavba si vyžádá nějaký rok, ale bude z nás dobrý tým. Pak přijde příležitost a já doufám, že mužstvu pomohu,“ dodává odhodlaný útočník.

O pomoc mohl požádat arbitráž, tuto možnost však odmítl. Svůj osud svěřil do rukou agenta a generálního manažera. Nepřestával věřit v dohodu. „Trvalo to dlouho, nicméně agent mě uklidňoval, že věci jdou správným směrem a mám mu důvěřovat. Věř Steveovi, drží slovo, dotáhneme to,“ zdůrazňoval jeho zástupce.

Nyní nemá důvod litovat.

Nezbývá než doufat, že NHL najde způsob, jak novou sezónu co nejdřív rozjet. „Je to trochu stres, ale chlapi jsou natěšení se vrátit zpět. Čtyřiadvacet týmů hrálo play off a my se jen koukali na hokej doma v televizi, nezahráli jsme si osm nebo devět měsíců. Doufejme, že budeme mít brzo přibližný termín návratu,“ říká Anthony Mantha.

