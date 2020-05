Velké eso pro Lugano. Z Ottawy přichází útočník, který bral 4 milióny ročně

Švýcarská média o tom delší dobu spekulovala, teď je přesun Mikkela Boedkera do země pod Alpami potvrzený. Dánská hvězda končí v NHL , novým působištěm zkušeného útočníka bude HC Lugano. Jak uvedl klub na svých stránkách, obě strany se dohodly na dvouleté smlouvě.

Dánský reprezentant nechal za zády 12 sezon v NHL, posledním působištěm Boedkera byla Ottawa. Třicetiletý rodák z Brondby přišel k Senatorům v létě 2018 v rámci velké výměny, jež se tehdy mj. týkala také Mikea Hoffmana. Boedkerovi brzy vyprší v Ottawě kontrakt, který mu zajišťoval roční příjem čtyři milióny dolarů.

Někdejší hokejisty Phoenixu, Colorada nebo San Jose měl poslední dobou zdravotní potíže, ze Senators v ročníku 2019-20 stihl pouze 20 soutěžních duelů s bilancí dvou gólů a stejného počtu nahrávek. Další nepřidá, po třinácti letech se totiž vrací do Evropy.

Boedker zvažoval víc variant, posléze jednal už pouze s Luganem. Klub dnes oficiálně potvrdil, že na švýcarské poměry velkou hokejovou rybu ulovil, dohoda zní na dva roky. „Jsem velmi motivovaný výzvou, která na mě ve Švýcarsku čeká. Navíc jsem slyšel o skvělých fanoušcích, jsou prý v mnoha směrech výjimeční. Doufám, že společně dokážeme něco velkého," citují Boedkera klubové stránky.

Jeden z nejlepších dánských hokejistů všech dob sehrál v NHL celkem 709 utkání, vstřelil 118 branek a připsal si 209 nahrávek. Boedker startoval na šesti světových šampionátech, naposledy loni v Bratislavě a Košicích, před čtyřmi lety se s týmem Evropy probil do finále Světového poháru.

V mladém věku se zdokonaloval mezi švédskými talenty, během sezony 2006-07 nakoukl v dresu Frölundy i do tamní nejvyšší soutěže. Následný ročník strávil v kanadském juniorském týmu Kitchener Rangers, načež okamžitě přešel do NHL, aniž by sehrál byť jediné utkání za farmu.

Pro Lugano znamená Boedker největší aktuální posilu. „Jsme rádi, že můžeme počítat s tak zkušeným a rychlým křídlem, jako je Mikkel," uvedl generální manažer Hnat Domenichelli. „Je to ´útočník, který v NHL odehrál 12 sezon, nepochybuji o tom, že pro nás tým bude velkým posílením. Zatím ještě patří Ottawě, NHL se aktuálně nehraje. Pokud bude soutěž pokračovat, na Mikkela počkáme."

