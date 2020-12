Věkem junioři, ale hrát nebudou. Které hvězdičky na MSJ chybí?

Při pohledu na nabité soupisky Kanady nebo USA zní až šíleně, že by teoreticky mohly být ještě silnější! Úplně ti nejlepší junioři se totiž v Edmontonu nepředstaví. Z různých důvodů.

Alexis LAFRENIERE (Ú, Kanada)

NHL začne 13. ledna, a tak je logické, že Rangers na turnaj nepustili svoji novou star. Chtějí, aby byl Lafreniere stoprocentně připravený na začátek NHL. Co kdyby se, nedejbože, na mistrovství zranil...

Kirby DACH (Ú, Kanada)

Když nemohl do Edmontonu dorazit Lafreniere, měl úlohu lídra převzít Kirby Dach. Jenže... V generálce se zranil a do turnaje vůbec nezasáhne. Obrovská škoda – Dach byl už loni hodně vidět v NHL a měl být kapitánem Kanady.

Jack HUGHES (Ú, USA)

V letošní sezoně má co napravovat, coby jednička draftu v New Jersey zrovna nezářil. Každopádně, komu se u Devils vlastně dařilo? Rozhodně není na místě Hughese předčasně odsuzovat. Nicméně o svém pokroku bude muset přesvědčit až v NHL, na mistrovství se nepředstaví.

Kaapo KAKKO (Ú, Finsko)

Jo, pořád je to ještě věkem junior. Zní to až neuvěřitelně vzhledem k tomu, co už všechno Kakko dokázal. Prosadil se do NHL, je mistrem světa, zlato má i z mládežnických kategoriích U18 a U20. Na turnaj ho nepustili – stejně jako Lafreniera – Rangers.

Moritz SEIDER (O, Německo)

Seider do Edmontonu nechtěl, odmítl reprezentovat. Raději upřednostnil zápasy ve švédské lize. Nechtělo se mu podrobovat přísná hygienická opatření, kvůli nimž by na čas vypadl z tréninku a pak několik týdnů žil v bublině. Němcům bude chybět i útočník Lukas Reichel, který měl pozitivní test na koronavirus.

Nicholas ROBERTSON (Ú, USA)

Už má za sebou čtyři starty za Toronto v play off. Do budoucna si od něj Maple Leafs hodně slibují – drobnou postavu vynahrazuje rychlostí, navíc dokáže být pro soupeře dost nepříjemný. Právě kvůli tomu, že už se soustředí na angažmá v NHL, tohle MSJ vynechá.

Aatu RÄTY (Ú, Finsko)

Loni touto dobou byl na MSJ v Česku a mluvilo se o něm jako o budoucí jedničce draftu 2021. Jenže letošní ročník se zatím finskému útočníkovi nedaří: nemá jisté místo v Kärpätu a dokonce se nedostal ani do nominace na turnaj v Edmontonu. V odhadech draftu tak rychle padá...

Seth JARVIS (Ú, Kanada)

Kanada postavila tak silný tým, že si mohla dovolit nechat doma Setha Jarvise, třináctku draftu a autora 98 bodů v 58 zápasech uplynulé sezony WHL. No, favorit na zlato je prostě zřejmý...

Owen POWER (O, Kanada)

Nadcházející draft do NHL nemá jasného favorita, nejčastěji se ale skloňuje právě Powerovo jméno. Je to obránce s parádními fyzickými parametry: měří 195 centimetrů a váží skoro metrák. Aktuálně hraje na univerzitě v NCAA.

Shane WRIGHT (Ú, Kanada)

Supertalent a hlavní favorit draftu do NHL v roce 2022. Za normálních okolností, nebýt covidu, by si asi zahrál na MSJ už letos. Jenže vinou zastavených soutěží v zámoří bude letos kanadská sestava ještě nabitější než dřív. A Wright se do nominace nedostal.

