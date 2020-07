Vegas si zvolí brankářskou jedničku až po kvalifikačním kole. Na koho vsadí?

O tom, kdo bude v play-off jistit Rytíře mezi třemi tyčemi, se teprve rozhodne. Vegas má k dispozici dva mimořádně kvalitní maskované muže, o jedničce v honbě za pohárem tak rozhodne aktuální forma.

Pro Marc-André Fleuryho a Robina Lehnera nebudou zápasy proti Dallasu, St. Louis a Coloradu pouze bitvami o umístění, ale také o post týmové jedničky.

Kromě zmíněných duelů o umístění sehrají Golden Knights také jedno přípravné klání, v pátek od 04:00 středoevropského času se postaví Kojotům z Arizony.

„Můj plán je takový, že oba si v zápasech o pořadí zachytají. Když se vrátíte po čtyřměsíční pauze, tak by bylo dobré, abychom se všichni dostali do tempa. Pravděpodobně oba dostanou po dvou zápasech, poté uděláme to těžké rozhodnutí,“ popisuje DeBoer proces, díky kterému vybere brankáře pro play-off.

DeBoer může využít dva skvělé gólmany.

Na jedné straně je Marc-André Fleury. Pětatřicetiletý Kanaďan, který již třikrát zvedl nad hlavu Stanleyův pohár. Za svou kariéru dohromady naskočil do 142 zápasů v play-off, zkušeností má tedy na rozdávání.

Navíc to byl právě on, kdo Rytíře dovedl v jejich první sezoně mezi elitou až do finále. Fleury za Vegas nastoupil do všech sedmadvaceti bitev v play-off.

Robin Lehner by tak byl teprve druhým maskovaným mužem v historii klubu, který by startoval utkání ve vyřazovacích bojích.

Pro koho hovoří čísla ze základní části? Zatímco Fleury dosáhl po devětačtyřiceti zápasech na 90,5% úspěšnost, jeho švédský kolega se po šestatřiceti startech mohl pyšnit úspěšností 92%.

Rodák z Göteborgu ovšem většinu ročníku strávil v Chicagu. Za Golden Knights stihl Lehner jen tři zápasy, ze všech ovšem vyšel vítězně. Dokáže na tuto formu navázat i po dlouhé pauze bez hokeje?

„Na konci dne stejně záleží na výhrách, proto tu všichni jsme. Když přijde play-off, nemůžete být sobecký, zkrátka děláte to, co je správné pro tým. Chci prostě vítězit a je mi jedno jak,“ řekl k souboji o post jedničky zkušený Fleury.

