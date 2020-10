Ve stopách Marleaua? Thornton zvažuje nabídku z Toronta, chce zaútočit na Stanley Cup

Léta byli parťáky, váleli spolu za San Jose. Stali se klubovými ikonami i rekordmany. Patrick Marleau a Joe Thornton. V roce 2017 se jejich cesty poprvé rozešly, Marleau podepsal lukrativní smlouvu s Torontem. U Maple Leafs se stal mentorem pro mladé hvězdy Austona Matthewse s Mitchem Marnerem. Poté se hned dvakrát vrátil ke Žralokům.Teď by naopak mohl do kanadského klubu zamířit Joe Thornton. A ještě jednou zaútočit na stříbrný pohár.

Thornton a Toronto?

To spojení dává smysl hned z několika důvodů.

Maple Leafs potřebují dalšího kvalitního a zkušeného centra. Třetí, případně čtvrtou formaci naposledy vedl Alexander Kerfoot, jemuž by na křídle bylo jednoznačně líp.

Schopní střední útočníci, to je jedna ze zásadních přísad pro vítězný koktejl.

Své o tom vědí třeba v Pittsburghu, kde v letech 2016 a 2017 spoléhali na Sidneyho Crosbyho, Jevgenije Malkina, Nicka Bonina a Matta Cullena. Výsledek? Dva Stanley Cupy.

Torontské kvarteto by mohlo díky Thorntonovi vypadat následovně: Matthews, John Tavares, Jason Spezza a právě "Jumbo Joe".

Jednačtyřicetiletý veterán navíc nejspíše vyjde tuze levně. Má vyděláno, zato mu chybí prsten pro šampiona NHL. Dá se očekávat, že bude ochotný podepsat kolem milionu dolarů.

Naposledy měl v San Jose smlouvu s dvojnásobným platem. To by bylo pro Maple Leafs příliš a Thorntonovi je jasné, že aby si mohl protáhnout kariéru, bude potřeba slevit z nároků.

Podobně jako to udělal třeba Henrik Lundqvist, když podepsal s Washingtonem. Nebo Marleau při svém nejčerstvějším návratu k Sharks. San Jose kývl za 700 000 dolarů.



Thornton by dodal kabině Javorových listů zkušenosti, vůdcovství i mentorství. Na ledě by se pak osvědčil na buly i svými geniálními přihrávkami. Hodil by se do přesilovek.

Není žádným tajemstvím, že Toronto o něj stálo už v minulosti. Před třemi lety se ho snažilo přivést společné s Marleauem. Tehdy to ale neklaplo.

Vyjde to tentokrát? "Jumbo Joe" by možná našel napříč NHL tři, čtyři kluby, o kterých se mluví jako o výraznějších kandidátech na zisk STanley Cupu. Horší je to s místem pod platovým stropem.

A také se zájmem, ne na každé adrese Thorntona potřebují.

Štace v ontarijské metropoli se tak jeví jako ideální řešení. Ještě k tomu poté, co Maple Leafs přivedli TJ Brodieho, Zacha Bogosiana, Waynea Simmondse a Jimmyho Veseyho.

Budou ještě silnější než dřív. A Thornton by této větě dal definitivní platnost. Obě strany podle Jamese Mirtlea z The Athletic o dohodu stojí. Je tedy spíše otázkou nikoliv zda, ale kdy ji uzavřou.

