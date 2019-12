Vánoční NHL: Toronto s Carolinou již od 20:00. Florida uvidí derby

Bohatá předvánoční nabídka. Poslední hrací den před sváteční pauzou bude plná zámořského hokeje, světlo nejslavnější hokejové ligy se rozsvítí hned na třinácti různých stadionech. Dvě utkání začnou pro evropského fanouška velmi příznivě, tedy ještě před půlnocí.

Již ve 20:00 středoevropského času se můžete těšit na první utkání a rozhodně půjde o atraktivní záležitost. Toronto na svém ledě přivítá Carolinu, připravte se tedy na střetnutí druhého týmu Atlantické divize se třetím celkem Metropolitní divize.

Mimořádné utkání to bude pro Jakea Gardinera. Americký zadák se poprvé od svého přesunu do Carolina vrací do Toronta, tentokráte v jiné roli, než na kterou byl předchozích osm let zvyklý. Jak si povede proti svým bývalým spoluhráčům?

Před půlnocí se vhodí úvodní buly ještě na jednom stadionu. Od 23:00 hostí Minnesota Plameny z Calgary. Domácí Wild nedali v posledním klání byť jediný gól, naopak Flames se radovali z vítězství 5:1 nad Dallasem.

Souboj, jenž by neměl uniknout vaší pozornosti. Hodinu po půlnoci se znovu setkají giganti z Východní konference. Vedoucí Washington zajíždí na led Bostonu, kde potřetí a zároveň naposledy v letošním ročníku vyzve tamější Medvědy.

Obě dvě dosavadní setkání ovládli Capitals, kteří nejprve na ledě Bruins vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech a následně stejným poměrem, avšak v základní hrací době a na domácím ledě. Pro českého fanouška je sledování nutností, hojné zastoupení bude na obou stranách barikády.

Ve stejný čas začne i floridské derby. Tampa Bay bude chtít utnout sérii dvou porážek, na druhé straně Panteři se vezou na vítězné vlně, která posledně smetla Ottawu, Dallas a Carolinu. Bezesporu mějte pod drobnohledem floridského útočníka Noela Acciariho, osmadvacetiletý Američan totiž vsítil za uplynulé tři zápasy neuvěřitelných sedm branek.

20:00 Toronto Maple Leafs (19-14-4) – Carolina Hurricanes (22-12-2)

23:00 Minnesota Wild (17-15-5) – Calgary Flames (19-14-5)

01:00 Boston Bruins (21-7-9) – Washington Capitals (26-6-5)

01:00 Tampa Bay Lightning (17-13-4) – Florida Panthers ()

01:00 New York Islanders () – Columbus Blue Jackets (16-14-6)

01:00 Philadelphia Flyers (20-11-5) – New York Rangers (17-14-4)

01:30 Ottawa Senators (15-18-4) – Buffalo Sabres (17-13-7)

02:00 Nashville Predators (17-12-6) – Arizona Coyotes (21-13-4)

02:00 Winnipeg Jets (21-13-2) – Montreal Canadiens (17-13-6)

02:30 Chicago Blackhawks (15-16-6) – New Jersey Devils ()

04:00 Vancouver Canucks (18-15-4) – Edmonton Oilers (20-15-4)

04:00 Vegas Golden Knights (20-13-6) – Colorado Avalanche (22-11-3)

04:00 Los Angeles Kings (15-19-4) – St. Louis Blues (23-8-6)

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+