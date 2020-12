Vancouver chce posílit obranu. Pro zisk Hamonica by musel někoho obětovat

Vedení Vancouveru by rádo před novou sezonou ještě posílilo své defenzivní řady. Tlak na generálního manažera vytváří zejména trenér Travis Green, který si je vědom, že obrana Canucks nutně potřebuje vyztužit. Nejnovější spekulace hovoří o tom, že Vancouver má velký zájem o služby Travise Hamonica.

Hamonic v posledních třech sezonách oblékal dres Calgary Flames, kam přišel před ročníkem 2017/18 od New York Islanders. Právě u Ostrovanů podepsal svůj poslední kontrakt v roce 2013, jenž byl na sedm let v hodnotě 27 milionů dolarů.

Podle Boba Marjanoviche z radiové stanice TSN 1040 Vancouver, má trenér Canucks Travis Green velký zájem o posílení defenzivy a právě Hamonic je jedním z cílů.

„Green se snaží přesvědčit vedení, aby se pokusilo získat dalšího obránce,“ řekl Marjanovich v pořadu Donnie & The Moj. „Tím, který by rád do Vancouveru přišel, by mohl být Hamonic. Slyšel jsem, že o něj mají zájem jak ve Vancouveru, tak v Calgary, pokud se jim podaří udělat volný prostor pod platovým stropem. Calgary se o to snaží také,“ podotkl Marjanovich.

V penězích tkví hlavní problém Vancouveru. Aktuálně má nasmlouvané hráče v hodnotě přesahující platový strop pro příští sezonu o 1,5 milionu dolarů. Calgary je na tom o něco lépe, jelikož nepřesahuje stanovený strop. Nicméně na Hamonica také nemá momentálně peníze.

Ale zpět k situaci v Canucks. Zatímco platový strop pro nadcházející sezonu činí 81,5 milionů dolarů, Vancouveru aktuálně má podepsány smlouvy v hodnotě 83 milionů. Před začátkem ročníku tak potřebuje začít šetřit.

Jednou z možností je umístění Micheala Ferlanda na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Jeho zdravotní stav je plný otazníků a je možné, že nestihne nejen začátek sezony, ale že mu jeho problémy zamezí v brzkém návratu.

„Pokud by sezona začala nyní, nemohl by hrát,“ řekl jednoznačně Jim Benning, generální manažer Vancouveru. Ferland od listopadu loňského roku stihl odehrát jen 4 zápasy a znovu se zranil během uplynulého play-off.

Umístěním Ferlanda na listinu dlouhodobě zraněných by Vancouver ušetřil 3,5 milionu, dostal by se tedy dva miliony pod platový strop. Ani to by ovšem na případný podpis Hamonica nemuselo stačit.

Další možností je se pokusit někoho obětovat. Vancouver má aktuálně pod smlouvou u hlavního týmu hned 15 útočníků. Vedení týmu si je zároveň vědomo, že co se týče obrany, patří spíše ke slabším týmům, které aspirují na postup do play-off. A musí svou situaci řešit. Ve hře je tak odeslání některého z útočníků na farmu, případně jej využít k výměně, která by dávala smysl především z finančního hlediska.

Sám Hamonic patří na trhu s volnými hráči mezi to nejlepší, co ještě zbývá, a dá se očekávat, že s blížícím se startem ligy se o něj budou ucházet i další týmy. Pokud jsou spekulace o velkém zájmu Vancouveru pravdivé, dá se u Canucks v nejbližší době očekávat horečná aktivita ve snaze získat co největší prostor pod platovým stropem.

