Uznání pro Kempného. Může napodobit Jágra, byl nominován na Mastertonovu trofej

Byla to obrovitá smůla. Michal Kempný se loni těšil, jak s Washingtonem zkusí obhájit Stanley Cup, jenže pár týdnů před startem play off si přisedl levou nohu a přetrhl zadní stehenní sval. Zranil se při běžné strkanici u mantinelu v zápase s Tampou. Přetlačoval se s Cedricem Paquettem, náhle ztratil rovnováhu a bylo lze. Český hokejista musel na operaci, do akce se vrátil až na začátku této sezony. Za svůj comeback teď kandiduje na Bill Masterton Trophy.

Vybavíte si loňské vyřazovací boje?

Capitals nezvládli hned první krok a cesta za obhajobou skončila dříve, než začala. Nad síly tehdy úřadujících šampionů byla Carolina, Hurricanes předčili svého soupeře taktikou, bojovností i nasazením.

Kempný chyběl, Washingtonu se rozpadl elitní obranný pár. John Carlson přišel o svého oblíbeného parťáka.

Devětadvacetiletý rodák z Hodonína se vrátil na začátku sezony 2019/2020 a opět potvrzoval, že může pravidelně hrát v NHL. Za 58 zápasů nastřádal tři branky a 15 asistencí, průměrně odbruslil necelých 19 minut za večer.

Vedení Capitals si Kempného služeb váží, což dokazuje i jeho čtyřletá smlouva na deset milionů dolarů. A respektu se těší i u washingtonských novinářů, což pro změnu ilustruje čerstvě zveřejněná nominace na Mastertonovu trofej za oddanost hokeji.

Zkušený bek ji může získat jako teprve druhý hráč z Česka, před čtyřmi lety se radoval Jaromír Jágr, jehož NHL ocenila především za neuvěřitelnou dlouhověkost a bezprecedentní způsob, jakým dobýval historické mety.

Favority ale hledejme jinde.

V NHL jsou silnější příběhy než Kempného návrat do sestavy Caps po vážném zranění. Nabízí se Oskar Lindblom z Philadelphie, který zdárně bojuje s rakovinou. Pak je tady Jay Bouwmeester, železný muž, jehož zradilo během únorového zápasu s Anaheimem srdce.

Jmenujme i třetího z často zmiňovaných adeptů, Bobby Ryan z Ottawy podstoupil v této sezoně několikaměsíční léčbu závislosti na alkoholu. Nad svými démony zvítězil a vrátil se na led. Hned v prvním domácím mači se pak blýskl hattrickem.

