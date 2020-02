Uzávěrka přestupů NHL 2020: Uskutečněné výměny od 1. února

Speciální článek, díky němuž budete mít přehled o uskutečněných výměnách, co se Uzávěrky přestupů NHL 2020 týče. Zahrnuli jsme tady pouze obchody od 1. února.

Uzávěrka přestupů NHL 2020 doslova buší na dveře. Všech 31 týmů National Hockey League má posledních několik málo okamžiků, aby provedly v letošní sezoně ještě nějaké úpravy. Jakých velkých obchodů se můžeme dočkat?

Sledujte:

Uzávěrka přestupů NHL 2020: O čem se spekuluje v zámoří? – online

---

Přehled uskutečněných výměn od 1. února 2020

(Poslední aktualizace 21. února 23:45)

21. února

Výměna: Golden Knights – Jets

Útočník Cody Eakin z Vegas Golden Knights do Winnipeg Jets, výměnou za podmíněnou volbu ve čtvrtém kole draftu 2021

---

21. února

Výměna: Ducks – Bruins

Útočník Ondřej Kaše z Anaheim Ducks do Boston Bruins, výměnou za útočníka Davida Backese, prospekta obránce Axela Anderssona a volbu v prvním kole draftu 2020

---

20. února

Výměna: Panthers – Lightning

Útočník Anthony Greco z Florida Panthers do Tampa Bay Lightning, výměnou za útočníka Danicka Martela

---

20. února

Výměna: Canadiens – Penguins

Útočník Riley Barber a útočník Phil Varone z Montreal Canadiens do Pittsburgh Penguins, výměnou za útočníka Josepha Blandisi a útočníka Jacoba Lucchini

---

19. února

Výměna: Flyers – Rangers

Brankář J-F Berube z Philadelphia Flyers do New York Rangers, výměnou za budoucí vyrovnání

---

19. února

Výměna: Senators – Maple Leafs

Útočník Max Veronneau z Ottawa Senators do Toronto Maple Leafs, výměnou za útočníka Aarona Luchuka a podmíněnou volbu v šestém kole draftu 2021

---

19. února

Výměna: Kings – Golden Knights

Obránce Alec Martinez z Los Angeles Kings do Vegas Golden Knights, výměnou za volbu ve druhém kole draftu 2020 a volbu ve druhém kole draftu 2021 (STL)

---

19. února

Výměna: Panthers – Maple Leafs

Útočník Denis Malgin z Florida Panthers do Toronto Maple Leafs, výměnou za útočníka Masona Marchmenta

---

18. února

Výměna: Canadiens – Blues

Obránce Marco Scandella z Montreal Canadiens do St. Louis Blues, výměnou za volbu ve druhém kole draftu 2020 a podmíněnou volbu ve čtvrtém kole draftu 2021

---

18. února

Výměna: Sharks – Capitals

Obránce Brenden Dillon ze San Jose Sharks do Washington Capitals, výměnou za volbu ve druhém kole draftu 2020 (COL) a podmíněnou volbu ve třetím kole draftu 2021

---

18. února

Výměna: Senators – Jets

Obránce Dylan DeMelo z Ottawa Senators do Winnipeg Jets, výměnou za volbu ve třetím kole draftu 2020

---

18. února

Výměna: Hurricanes – Rangers

Útočník Julien Gauthier z Carolina Hurricanes do New York Rangers, výměnou za obránce Joey Keanea

---

17. února

Výměna: Kings – Canucks

Útočník Tyler Toffoli z Los Angeles Kings do Vancouver Canucks, výměnou za útočníka Tima Schallera, prospekta útočníka Tylera Maddena, volbu ve druhém kole draftu 2020 a podmíněnou volbu ve čtvrtém kole draftu 2022

---

16. února

Výměna: Devils – Lightning

Útočník Blake Coleman z New Jersey Devils do Tampa Bay Lightning, výměnou za prospekta útočníka Nolana Footea a podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2020 (VAN)

---

16. února

Výměna: Devils – Islanders

Obránce Andy Greene z New Jersey Devils do New York Islanders, výměnou za prospekta obránce Davida Quennevillea a volbu ve druhém kole draftu 2021

---

10. února

Výměna: Wild – Penguins

Útočník Jason Zucker z Minnesota Wild do Pittsburgh Penguins, výměnou za útočníka Alexe Galchenyuka, prospekta obránce Calena Addisona a podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2020

---

5. února

Výměna: Kings – Maple Leafs

Brankář Jack Campbell a útočník Kyle Clifford z Los Angeles Kings do Toronto Maple Leafs, výměnou za útočníka Trevora Moorea, volbu ve třetím kole draftu 2020 a podmíněnou volbu ve třetím kole draftu 2021

---

Uzávěrka přestupů NHL 2020 je na programu 24. února, 21:00 SEČ. A ano, v tento den chystáme znovu textový přenos.

Rozhodně si jej nenechte ujít!

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+