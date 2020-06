Utíkal před KGB, dal 76 gólů, dobyl Triple Gold Club. Síň slávy ale Mogilného dál přehlíží

Podle jeho úprku do Severní Ameriky by se z fleku dal natočit akční film. Alexandr Mogilnyj se v roce 1989 stal průkopníkem. Byl prvním Rusem, který bez svolení Sovětského svazu pláchl do NHL. Musel se kvůli tomu skrývat po hotelech ve švédském Stockholmu, za doprovodu Dona Luce, ředitele hráčského rozvoje Buffala Sabres, unikal před tajnou službou KGB. V zámoří se pak stal hvězdou první velikosti, blýskl se i sezonu se 76 brankami. V Síni slávy ale výjimečný kanonýr stále chybí.

Mogilnyj patří do Síně slávy.

K jednoznačnému závěru došel Ryan Kennedy ve svém sloupku pro The Hockey News.

Opírá se o argumentaci založenou na kritériích, podle nichž komise Hockey Hall of Fame nové členy vybírá. Kromě výkonnosti mezi ně patří i přínos pro hokej jako takový. A (nejen) v tom je Mogilného síla.

Svým útěkem inspiroval řadu dalších krajanů a prošlápl jim cestu do NHL. Bylo mu pouhých dvacet, přesto se po světovém šampionátu ve Švédsku odhodlal k tak zásadnímu kroku.

"Nic jsem neriskoval, neměl jsem co ztratit," zlehčoval to sám rodák z Chabarovsku s odstupem. Že šlo o dost a rozhodnutí vyžadovalo spoustu kuráže, ovšem ukazuje třeba příklad Sergeje Fjodorova. Mogilnyj parťáka z repre marně přemlouval, ať se vydá za velkou louži s ním.

Fjodorov se stal až napodobitelem. Když viděl, že Mogilnyj uspěl, tak o rok později zvolil stejné řešení.

Vyhlášený střelec takhle zafungoval i pro mnohé další.

I kdybyste přehlédli tuto linku Mogilného kariéry, už jen jeho hokejové výkony ho řadí mezi jasné adepty na vstup do Síně slávy. Vždyť má ve sbírce titul mistra světa, prsten pro vítěze Stanley Cupu i olympijské zlato. Je tedy jedním z 30 členů Triple Gold Clubu.

V NHL nastřílel 473 branek, překonal metu tisíce bodů (průměrně sbíral přes jeden zápis do statistik za zápas). Z individuálních trofejí se sice může pochlubit jen Lady Byng Trophy pro největšího ligového gentlemana, nicméně za sezonu 1992/93 by mu patřila Maurice Richard Trophy, kdyby se už tehdy udělovala.

Mogilnyj tehdy dal neskutečných 76 branek a o korunu krále střelců se podělil s dalším "exportem" z Evropy Teemu Selännem. Odehrál přitom - v barvách Buffala - o sedm partií méně.

Zářil kdekoliv, kam přišel. U Šavlí, ve Vancouveru, v New Jersey i Torontu. Tam všude borec s číslem 89, odkazujícím na rok, kdy pláchl do NHL, bavil svým tahem na branku, přesnou ranou i nápaditými souhrami.

V Hockey Hall of Fame přitom najdete i hráče, jejichž resumé vedle toho Mogilného šedne.

Share on Google+