Úterní nálož: Dvanáct zápasů a blížící se návrat Crosbyho

Noc z úterý na středu nabídne pořádnou hokejovou nálož. Do akce se dostane hned 24 týmů a tak ožný návrat Sidneyho Crosbyho, který vyrazil s Pittsburghem na třízápasový venkovní trip, jenž začne dnes ve Vegas.

Zda se skutečně Sidney Crosby vrátí na led je prozatím nejisté. Přinejmenším se však jeho comeback opět výrazně přiblížil. Spolu s Penguins totiž vyrazil k sérii tří venkovních zápasů. Ta začne právě dnes na ledě Vegas, kteří vyhráli čtyři zápasy v řadě a dostali se už na druhé místo Západní konference.

V akci bude rovněž nejlepší tým ligy z Washingtonu. Capitals, kteří mají na kontě už 63 bodů, budou hájit svou dvouzápasovou sérii výher v souboji s jedním z nejhorších celků celé ligy z Ottawy. Ta naopak prohrála čtyřikrát v řadě.

Na led Nashvillu vyrazí Boston i s nejlepším střelcem ligy Davidem Pastrňákem. Ten se pokusí znovu trochu navýšit svůj náskok na rozjetého Austona Matthewse, který na českého ostrostřelce ztrácí jen dvě branky. Pastrňák, jenž v této sezoně nasázel už 31 gólů, se gólově prosadil v posledních dvou zápasech.

Kromě nejlepšího týmu Východní konference se do hry dostane tak nejlepší tým Západní konference. Blues na svém ledě zaútočí na překonání šedesátibodové hranice v duelu se San Jose. Budou to však mít obtížné, prohráli totiž třikrát v řadě.

Prodloužit svou vítěznou šňůru zkusí hokejisté Tampy Bay, kteří vyhráli sedmkrát v řadě a posunuli se už na šesté místo Východní konference. Tentokrát si zahrají v bitvě dvou neporažených týmů s Vancouverem, který rovněž vyhrál sedm zápasů v řadě za sebou.

Naopak ukončit šestizápasovou šňůru porážek zkusí Montreal Canadiens, jenž přijede na led Detroitu, nejhoršího týmu celé sezony.

01:00 Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks

TBL: bilance 24-13-4 vs VAN: bilance 23-15-4

01:00 Florida Panthers - Arizona Coyotes

FLA: bilance 22-15-5 vs ARI: bilance 24-16-4

01:00 New Jersey Devils - New York Islanders

NJD: bilance 15-20-6 vs NYI: bilance 26-12-3

01:00 Washington Capitals - Ottawa Senators

WSH: bilance 29-9-5 vs OTT: bilance 16-21-5

01:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers

CAR: bilance 24-16-2 vs PHI: bilance 22-15-5

01:30 New York Rangers - Colorado Avalanche

NYR: bilance 19-18-4 vs COL: bilance 25-14-4

01:30 Detroit Red Wings - Montreal Canadiens

DET: bilance 10-30-3 vs MTL: bilance 18-18-7

02:00 St. Louis Blues - San Jose Sharks

STL: bilance 26-10-7 vs SJS: bilance 19-21-4

02:00 Nashville Predators - Boston Bruins

NSH: bilance 19-15-7 vs BOS: bilance 24-8-11

02:30 Chicago Blackhawks - Calgary Flames

CHI: bilance 19-18-6 vs CGY: bilance 22-17-5

04:00 Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins

VGK: bilance 24-15-6 vs PIT: bilance 25-12-5

04:00 Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets

ANA: bilance 17-20-5 vs CBJ: bilance 20-15-8

