Ukradl mu místo v týmu, teď jsou z nich parťáci. Graves si pochvaluje hraní s Makarem

Makara spoluhráči milují, protihráči nesnáší. Svými kličkami a pohyby na bruslích je nesmírně vytáčí. Také je tady ale jeden spoluhráč, který má důvod nemít Makara v lásce. Ryan Graves si totiž loni kvůli němu nezahrál v play-off. Letos mu to ale vynahrazuje skvělými výkony v obranném páru.

Obránce Colorada tráví karanténu na Ostrově prince Edwarda v Novém Skotsku. Místo, které je velmi kruté na zimy, ovšem lukrativní v létě. Navíc Graves ze stejné kanadské provincie pochází. Ovšem čeho je moc, toho je moc a čtyřiadvacetiletý obránce již vyhlíží návrat do Colorada. Do Denveru by letěl co nejdřív, ovšem kvůli zavřeným hranicím zatím nemá tu možnost.

Týmy doufají, že společné a organizované tréninky budou moct spustit již na konce měsíce, ovšem někteří hráči se jich ještě nezúčastní. Důvodem bude dvoutýdenní karanténa, kterou budou muset po příchodu ze zahraničí absolvovat.

Ryan Graves se dostal do Avalanche z Rangers výměnou za Chrise Bigrase při uzávěrce přestupů v roce 2018. Tehdy na premiéru v NHL marně čekal, v novém působišti se ale vše změnilo. Další sezónu si rozdělil mezi A-týmem a farmou a málem si zahrál i play-off.

Byl totiž sedmým obráncem a stačil jeden špatný výkon či zranění a Graves byl ve hře. A zranění skutečně přišlo. Ve druhém utkání prvního kola se zranil Samuel Girard a Graves se začal připravovat. Jenže co se nestalo. Finále univerzitní ligy bylo minulostí a k týmu se narychlo připojil vítěz Hobey Baker Award, Cale Makar.

Sami trenéři nevěděli, koho do zápasu z těchto dvou pošlou. Mělo rozhodnout ranní rozbruslení. „Během tréninku byl nejlepším obráncem na ledě.,“ prohlásil Graves o Makarovi. „Nebyla možnost, že bych si ten den zahrál.“ Vzal to ale sportovně. Ačkoli nenastoupil do žádného z dvanácti utkání a Makar se od probojování do sestavy na tribuně neobjevil, nic mu nevyčítá, a naopak je za spoluhráče šťastný.

„On je mimořádný talent. Jsem velmi rád, že s ním mohu hrát. Vedle něj je hokej opravdu jednoduchý. Je rychlý jako nahrávka, takže mu nedělá problém vzít puk a jednoduše ho vyvézt do bezpečí. S pukem udělá to svoje kouzlo, překoná protihráče v souboji jeden na jednoho a najednou jedeme do útočného pásma.“

Oba obránci se vzájemně skvěle doplňují. Bez Gravese by si Makar nemohl dovolit tolik šíleností s pukem. Graves navíc vede tabulku +/- celé ligy se 40 kladnými body. A právě chemie v týmu je podle hráčů Avalanche tím, co je mělo dovést až k zisku Stanley Cupu.

„Doufáme, opravdu velmi doufáme, že se sezóna dohraje. Letos máme skvělý tým.“

