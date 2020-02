U Mrázka se řeší otřes mozku, marodí i Reimer. Carolina ale gólmana nepřivedla, vsadí na farmáře

Mocně zbrojila, do náročných bitev o postup do play off půjde silnější. Carolina při přestupové uzávěrce přivedla skvělého centra Vincenta Trochecka či kvalitní beky Samiho Vatanena s Bradym Skjeiem. Jeden manévr, který se očekával, ale od Dona Waddella, generálního manažera Hurikánů, nepřišel. Nepřivedl žádného gólmana.

Nedávný mač proti torontským Maple Leafs byl pro Carolinu pohromou.

Sice vydřela výhru 6:3, ale přišla jak o Petra Mrázka, tak o Jamese Reimera. Co na tom, že dvaačtyřicetiletý rolbař David Ayres na jejich místě podal obdivuhodný výkon a stal se na jednu noc hrdinou sportovních zpráv.

Hurricanes si museli položit otázku, kým zraněný brankářský tandem nahradí. Waddell sice okamžitě povolal z AHL Antona Forsberga s Alexem Nedeljkovicem, nicméně málokdo věřil, že se nepokusí o nějaký trejd.

Přímo se nabízel Robin Lehner, urostlý Švéd chytá i letos znamenitě a mělo se za to, že Chicago ho pustí o dům dál. Stalo se, jen Lehner zamířil do Vegas Golden Knights a jeho spojení s Carolinou zůstalo jen nenaplněnou spekulací.

Waddell nesáhl ani po Louisi Dominigueovi, kterého nakonec získali vancouverští Canucks. Načas u nich vypomůže jako záskok za zraněnou jedničku Jacoba Markströma. Hurricanes se rozhodli, že se bez podobné výpomoci obejdou.

A tak zatímco bude Mrázek mimo hru kvůli možnému otřesu mozku, případně kvůli bolavému krku, a Reimer bude kurýrovat zranění v dolní části těla, nahradí je Forsberg s Nedeljkovicem.

"Věříme, že to Anton s Alexem zvládnou," je přesvědčený Waddell. Musí si ale být vědom toho, že hodně riskuje. Forsberg toho v NHL moc neodchytal a jeho kolega z farmy má ještě méně zkušeností.

Carolina ale bude potřebovat mít mezi třemi tyčemi jistotu. Vždyť do závěrečné čtvrtiny základní části vstupuje s dvoubodovou ztrátou na poslední postupovou příčku do play off. Nezlomí tento risk Hurikánům vaz?

Bude to zajímavá podívaná. Forsberg naposledy chytal mezi elitou v ročníku 2017/2018 a k ideálu měly jeho výkony daleko. Možná by si šanci spíše zasloužil Nedeljkovic, který loni byl nejlepším gólmanem AHL a dovedl farmu Canes až ke Calder Cupu.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+