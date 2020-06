U Canucks chci dohrát kariéru, má jasno Hughesův mentor. Co na to klub?

V prosinci oslavil třicáté narozeniny, ale hokejovými zkušenostmi svůj věk přesahuje. Christopher Tanev v NHL odkroutil už desátou sezonu, přičemž na sobě vždy měl dres Vancouver Canucks. Za pár týdnů mu sice vyprší aktuální pětiletá smlouva s Kosatkami, ovšem zatím se zdá, že mají obě strany zájem dohodnout se na pokračování spolupráce.

10 sezon, 514 utkání základní části, 118 kanadských bodů a 43 plusových bodů v bilanci plus-minus. Kanadský obránce Chris Tanev patří k dlouhodobým stálicím Canucks, rok co rok podává stabilní výkony. A takových beků napříč ligou není mnoho.

V letošní nedokončené základní části navíc dorovnal své maximum z ročníku 2014/2015, když nastřádal 20 kanadských bodů (2+18), a chyběl mu tak jediný bodík k osobnímu rekordu. Kvůli přerušení soutěže na něj nedosáhl.

„Jsem ve Vancouveru 10 let a zatím jsem si užil každou minutu,“ svěřil se Tanev novinářům ze Sportsnet. „Mezi mnou a vedením klubu je velká důvěra, vždycky ke mně byli vstřícní a na všem jsme se dohodli. Ať už půjde o jeden rok nebo několik dalších, rád bych u Canucks zůstal do konce kariéry. Mám to tady rád a chci zůstat,“ tvrdil neochvějně.

Rodák z Toronta je jasnou ukázkou, že do nejlepší ligy světa se dá poctivou prací probojovat i bez draftu. Při výběru nováčků na něj žádný klub neukázal, jako volného hráče si jej před sezonou 2010/2011 vyhlédly Kosatky. Dobře udělaly, dlouhovlasý sympaťák nikdy nezklamal.

Zraněné koleno už vyléčil

V uplynulých měsících Tanev často nastupoval v obranné dvojici s mladíkem Quinnem Hughesem, který na sebe vzal roli ofenzivního beka. I díky Tanevovi posbíral 53 kanadských bodů (8+45) a aspiruje na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ročníku.

„V kabině máme hráče, kteří pomáhají mladým a méně zkušeným klukům. Chris je rozhodně jedním z nich,“ pochvaloval si generální manažer Canucks Jim Benning. „Rád bych našel cestu k prodloužení spolupráce s ním, protože podle mě je skvělým lídrem a mladí hokejisté k němu vzhlíží. Například Quinna Hughese si vzal na starost parádně, navíc spolu na ledě předváděli dobrý hokej,“ těšilo jej.

Vyjednávání o smlouvě s Tanevem však může zkomplikovat – stejně jako v jiných případech napříč NHL – neobvyklá situace spojená s koronavirovou krizí. Trh s volnými hráči tentokrát bude vypadat jinak a zcela určitě proběhne za odlišných podmínek.

„Tak už to bohužel je, musíte se poprat s tím, co vám bylo hozeno do cesty,“ snažil se borec s číslem 8 na zádech brát celou záležitost sportovně. Mimo jiné musel v březnu léčit zranění kolene, ale na pokračování ligy (zatím není známo, kdy k němu dojde) by měl být připraven.

Vancouver Canucks v sezoně 2019/2020 překvapili fanoušky i hokejové experty, v Západní konferenci skončili na 7. příčce a zahrají si předkolo play-off proti Minnesotě. Kosatky mají rozhodně šanci na postup.

„Tým jde správným směrem. Pokud bude sezona pokračovat, máme možnost dostat se daleko a bojovat ve vyřazovací části o pěkný výsledek,“ uzavřel Tanev.

