Tým v týmu. Kdo stojí za brankářským úspěchem Stars?

Pokud byste se zeptali jakéhokoliv hokejového experta, jaké jsou důležité aspekty úspěchu v play off, velmi pravděpodobně by vám odpověděl, že jedním z nich budou kvalitní brankáři. Koneckonců své by o tom mohli vyprávět například v San Jose. Důležitosti brankářského tandemu jsou si vědomi v Dallasu, Ben Bishop a Anton Chudobin momentálně společně patří ke gólmanské špičce.

Stars už se v uplynulém ročníku řadili mezi týmy, které inkasují nejméně branek: mužstvo v počtu obdržených gólů skončilo druhé za New York Islanders, z nichž defenzivní mašinu vytvořil uznávaný kouč Barry Trotz.

Texaský celek ale v této oblasti exceluje i letos, po Bostonu a Columbusu je se 134 brankami třetím nejméně inkasujícím týmem.

Velký podíl na této statistice má kromě dobře složené obrany také brankářský tandem Dallasu. Oba maskovaní muži v brankovišti předvádějí skvělé výkony a v průměru obdržených branek či úspěšnosti zákroků patří mezi absolutní elitu NHL.

K úspěšné dvojici ale musíte zařadit ještě třetí jméno: trenéra brankářů Jeffa Reese.

„Reeser hraje v našem úspěchu velkou roli,“ potvrdil pro web The Athletic Bishop. „Je to tak trochu muž v zákulisí, ale opravdu skvěle nás řídí. Pořád s ním sledujeme video. Je to prostě výborný trenér brankářů. Máme dobrý pracovní vztah, není to žádná diktatura.“

Reese, sám bývalý gólman, působí u týmu pátým rokem. Předtím pracoval jako trenér brankářů ve Philadelphii nebo Tampě, u Bolts kromě toho dřív zastával pozici asistenta trenéra nebo týmového konzultanta.

V brankovišti to rodák z Brantfordu dotáhl až do NHL: chytal například za Toronto, Calgary, New Jersey nebo právě Tampu.

Jeho vztah s oběma brankáři je nadstandardní. Svou roli hraje i fakt, že Reese na začátku loňské sezony dostal dva zkušené gólmany, kteří už mají v National Hockey League něco za sebou. „Užívám si každou minutu s nimi, jsou skvělí,“ říká. „Nemohli by být víc odlišní. Oba jsou úplný opak toho druhého.“

„Začnete u výšky, a pak už jen jedete,“ pokračuje. „Jsou jiní v tom, jak hrají, ale taky mimo led. Jsou to úplně jiné osobnosti, ale to je pro mě právě to zábavné.“

Reese se díky svým brankářským zkušenostem dokáže do svých svěřenců vžít. Nechce je měnit, ale pomoct jim s jejich brankářským stylem.

„Někteří trenéři brankářů se snaží změnit váš styl a vaši hru. Od té doby, co jste začali, máte svůj styl a mentalitu a oni se to snaží změnit. Nemůžete změnit gólmana, který v profesionální lize chytá už několik let. Prostě to nejde,“ myslí si Chudobin.

Právě tato volnost je jedním z důvodů, proč se brankářům Dallasu tak daří.

„Dobby (Anton Chudobin pozn. red.) našel způsob, jak se v NHL dostat takhle daleko. Ví, co to znamená a jak musí hrát. Teď už toho moc nezměníme. Chci jen, aby přemýšlel o hře. Naučil jsem se, že pro brankáře je někdy méně více,“ vysvětluje Reese.

Další věcí, za kterou je kouč brankářů zodpovědný, je rozdělení zápasů. Zkušenější Bishop odehrál v probíhajícím ročníku 36 utkání, Chudobin se mezi třemi tyčemi objevil v 21 zápasech.

„Pokud máte dva kluky, kteří hrají stejně dobře, tak není důvod je přepracovat, když každý z nich může tým dotáhnout k vítězství. Nemáte důvod riskovat zranění nebo únavu,“ tvrdí Bishop.

Reese dobře ví, že dění na ledě nemůže ovlivnit, přesto je pro něj někdy těžké ovládat své emoce. „My tři jsme v tom spolu. Jsme tým v týmu,“ říká třiapadesátiletý trenér.

„Jsem u ledu, abych je podpořil. Jakmile se vhodí puk, jsem tam ale spíš jako roztleskávačka.“

