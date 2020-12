Tým jako rodina. V létě jsme u nás denně grilovali, říká Trotz

New York Islanders za sebou mají další povedenou sezonu. Nedošli sice až na samotný vrchol, nicméně v play off se prezentovali jako silný tým, který je skvěle takticky připraven. To je hlavně zásluha zkušeného Barryho Trotze. A možná také častých posezení u grilu.

„Museli jsme si udělat vlastní bublinu v naší vlastní komunitě na Long Islandu,“ vysvětloval Trotz. „Jedlo se u nás skoro každý večer. Buď u nás, nebo se několik hráčů sešlo u někoho jiného. Grilovalo se fakt denně.“

Možná právě tohle pomohlo Islanders až do konferenčního finále, kde podlehli pozdějšímu vítězi Stanley Cupu. Tým se totiž ještě více sjednotil. Když pak nastoupil do bubliny v Torontu, byl jako jedna rodina.

V Torontu to však bylo ještě o něčem jiném. Kromě hotelového personálu a hráčů a trenérů tam nebyl vůbec nikdo. Bylo to jako v hororu.

„Když jsem sešel dole, v lobby byl jediný člověk, a to byl recepční,“ vzpomíná zkušený trenér „Dělal jsem si srandu, že jsem na konci chodby viděl holčičku na tříkolce, jako to bylo v Osvícení.“

Žerty stranou, tým byl opravdu jako jedna rodina a celkově se stmelil.

„Náš tým je jako rodina, což je pro nás velká výhoda, ale to, že jsme byli celou dobu spolu, pomohlo hlavně novým hráčům,“ řekl Trotz. „Andy Greene se stal větší součástí týmu, taky JG Pageau a Ilja Sorokin. Pro tyhle to bylo ještě přínosnější.“

A volno způsobené koronavirem je přínosnější také pro Trotzův vztah s rodinou, se kterou tráví mnohem více času. Dopoledne sice dle svých slov řeší práci, odpoledne má však vyhrazené pro své nejbližší.

„Na něčem pracujeme s manželkou a taky mám syna, který potřebuje speciální péči, takže s ním po škole trávím čas. Jezdíváme spolu třeba na dvojkole,“ dodal Trotz.

