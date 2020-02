Tragédie bez McDavida? Lidé myslí, že mohu hrát jen s Connorem, usmívá se Draisaitl

Zranění Connora McDavida mělo mít fatální následky pro Edmonton z hlediska bojů o play off. Jenže opak se zdá být pravdou. Ne, že by hvězdný Kanaďan svému týmu nechyběl, ale Oilers se semkli a dokázali při jeho absenci vyhrát už tři zápasy ze čtyř. A v hlavní roli je často opomíjený Leon Draisaitl.

Tenhle Němec hraje úchvatný hokej. Už v minulé sezoně pořádně McDavida v tabulce týmové produktivity prohnal a v tomto ročníku ho dokonce překonával. Jistě, vliv McDavida na jeho statistiky byl ohromný. Jenže rodák z Kolína nad Rýnem ukazuje, že to jde i bez kanadské hvězdy.

Čtyřiadvacetiletý forvard začal svou jízdu bez McDavida čtyřmi body proti Chicagu. Následně sice nezabránil pádu svých Oilers v duelu s rozjetou Tampou, ale následně pomohl při výhrách na Floridě a v Carolině, a to výrazně.

Proti Floridě dal gól a na další přihrál, proti Carolině své statistiky vyšperkoval gól a dvěma nahrávkami. Ač to bez McDavida měla být tragédie a propad, opak je pravdou. Draisaitl zaznamenal 10 kanadských bodů, Edmonton v Západní konferenci nasbíral 6 bodů a dostal se do čela Pacifické divize.

„Podle spousty lidí u nás nejsem schopný hrát sám za sebe, mohu hrát pouze s Connorem,“ usmál se Draisaitl při vyjádření pro Daniela Nugenta-Bowmana z The Athletic. „Ukazujeme hokejovému světu, že nejsem týmem jen jednoho hráče.“

Draisaitl v této sezoně zaznamenal 95 bodů za 34 branek a 61 asistencí. Podstatnou část nasbíral po boku McDavida. Ale že patří k nejlepším hráčům ligy a neměl by být opomíjen, to potvrzuje v posledních dnech.

Přitom to nebyla snadná série zápasů. Navíc tři duely na hřištích soupeřů. „Ve všech čtyřech zápasech jsme hráli slušný hokej. Ukázalo to hodně z našeho charakteru. Kluci si plní své role. Musím před nimi smeknout. Odvádí úžasnou práci,“ vysekl Draisaitl poklonu svým spoluhráčům.

„Nechtěli jsme ty tři zápasy ve čtyřech dnech brát jako nějakou omluvu pro neúspěch,“ řekl k náročnému tripu, během něhož si Oilers zahráli na ledě Tampy, Floridy a Caroliny. „Vzali jsme to jako výzvu. Máme rádi takové zápasy, kdy nás lidi trochu podceňují. Jako tým chceme světu ukázat, že jsme skvělá skupina hokejistů,“ dodal.

Edmonton si nyní užije trochu klidu a volna, další zápas má na programu až v noci z 19. na 20. února. Nebude to ale nic snadného, do Kanady přijede Boston a posléze Minnesota. Následovat budou venkovní duely v Los Angeles a Anaheimu. Draisaitl i celý Edmonton věří, že si dokáží udržet formu a poprvé od roku 2017 proniknou do play off.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+