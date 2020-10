Toronto dál buduje obranu. Dermott má v kapse novou smlouvu

Problémem Maple Leafs v posledních letech byla hlavně defenziva. Hvězdami nabitý útok sice taky pokaždé úplně nepřesvědčil, drhlo to ale především v obranných řadách. Z toho důvodu organizace přivedla T. J. Brodieho, Mikko Lehtonena nebo Zacha Bogosiana.

Tihle borci v obraně Toronta bezpochyby zvýší konkurenci. O místo v sestavě tak bude muset bojovat i Travis Dermott, který s klubem v pátek podepsal nový jednoletý kontrakt.

„Je to vzrušující, bude to boj. Uvidíme, jak proběhne tréninkový kemp. Nemůžu se dočkat, až začneme. Se zvýšenou konkurencí budeme mnohem lepší. Každého to donutí hrát co nejlépe,“ prohlásil třiadvacetiletý zadák pro nhl.com.

Kanadský obránce bude mít hned několik pomyslných soků. Do sestavy s největší pravděpodobností proniknou T. J. Brodie, Morgan Rielly, Jake Muzzin a Justin Holl. A co zbylá dvě místa v obranné šestce?

O ty se poperou Dermott, Zach Bogosian, Mikko Lehtonen nebo Rasmus Sandin. Na každého se zkrátka nedostane, někdo zřejmě bude sledovat zápasy z tribuny.

„Trenér ví, jak mohu hrátt a já to vím také. Myslím, že neočekává nic jiného, než že ty kluky budu mít v patách a oni se mi budou snažit ukrást práci. Musím hrát svou hru a dělat, co po mně bude chtít,“ pokračoval Dermott.

Rodák z Newmarketu kromě toho bude hrát o svou budoucnost. Po příštím ročníku vyprší smlouva celkem pěti obráncům Toronta a Dermott bude jedním z nich. Zůstane v organizace i poté?

Třiadvacetiletý bek loni nastoupil do 56 utkání s bilancí čtyř branek a sedmi asistencí. Dohromady za organizaci, která ho v roce 2015 ve druhém kole draftovala, odehrál 157 zápasů a zaznamenal 41 bodů (9+32).

