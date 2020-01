Tohle se povede jednou za život, jásal po gólové trefě Rinne

Do funkce byl jmenován teprve před třemi dny, první výhru si připsal ve čtvrtek v United Centeru proti Chicagu. Trenér John Hynes získal s Predátory důležité body v souboji s týmem, jenž se pohybuje na podobných pozicích mimo postupovou osmičku Západní konference. Významně mu k nim pomohl brankář Pekka Rinne.

Příspěvek v podobě zákroků se od brankáře očekává, gólová pomoc asi sotva. Rinne vychytal 29 z 31 střel domácích, nadto se za stavu 4:2 ukázkově trefil přes celé hřiště do prázdné klece!

Finský obr se tak stal dvanáctým brankářem v historii NHL, který vstřelil gól. Prvním od Mike Smithe z Phoenixu 19. října 2013.

„Zrovna jsme skórovali, bylo to o dva góly, puk naštěstí hezky ležel na ledě a já byl schopen ho vypálit,“ popisoval svou chvíli slávy Rinne. „Rád rozehrávám, dá se říct, že to bylo něco, o čem vždycky snil. Hvězdy mi dnes večer přály.“

V zápase inkasoval dvakrát. Poprvé ho za stavu 0:3 pro Nashville překonal Dominik Kubalík, který prožívá asi nejpovedenější fázi dosavadního průběhu sezóny. Čtyřiadvacetiletý Plzeňák v dresu Hawks bodoval počtvrté v řadě (3+3), potřetí za sebou se prosadil gólově. Čtrnáctý gól v sezóně dává naději na brankový součet kolem 25 přesných tref, což by bylo pro nováčka, notabene v podprůměrném týmu, výborné číslo. Kubalík je už teď za Patrickem Kanem druhým nejlepším střelcem Chicaga.

Ve třetím dějství překonal Fina ještě Alex DeBrincat. Mimochodem, loni čtyřicetigólový borec zaostává za Kubalíkem o tři zásahy. V samém závěru zvýšil na 4:2 pro Predátory Nick Bonino, pak už přišla Rinneho chvíle.

Stal se prvním brankářem v historii Nashvillu, který dokázal skutečně vstřelit gól, není ale úplně prvním statisticky zapsaným maskovaným mužem jako autorem branky. Tím je Chris Mason, který se 15. dubna 2006 jako poslední dotkl kotouče před vlastním gólem tehdejšího soupeře z Phoenixu.

„Pochopitelně si uvědomuji, že je to věc, co se může přihodit jednou za život, takže si to náležitě užívám. Byl to ohromný pocit vidět puk letět do brány. Abych byl upřímný, trochu jsem si myslel, že půjde moc vlevo, ale pak se to srovnalo a skončil uprostřed. Parádní. Vymrštil jsem ruce nahoru a snažil se chovat tak šíleně, jak jen to šlo,“ radoval se Rinne.

