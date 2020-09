Tíha okamžiku? Canucks se vyřazení nebojí

Vancouver se nyní nachází ve velice těžké situaci. Jestliže chce ještě postoupit, musí v sérii s Vegas Golden Knights už jenom vyhrávat. První krok je čeká již dnes v noci, kdy dojde k dalšímu vzájemnému střetnutí.

„Nějaký tlak? Vůbec se o nás nebojím“ ujišťuje veřejnost trenér vancouverského celku Travis Green.

Spousta fanoušků vidí obavy hlavně kvůli tomu, jak je tým mladý a nezkušený. Jednoduše by se pod tíhou takového tlaku mohl složit. Vždyť Canucks jsou v play-off poprvé po pěti letech, navíc je táhnou především Elias Pettersson, jemuž je 21 let, a obránce Quinn Hughes, jenž je ještě o rok mladší.

Vypadá to však, že s těžkými momenty se tento mladý tým vypořádat umí. V předkole Vancouver prohrál první zápas s Minnesotou, aby pak třikrát po sobě zvítězil. V dalším kole byl stav série se současnými šampiony ze St. Louis vyrovnaný, nicméně dvěma vítěznými zápasy se dál posunuli právě Canucks.

„Každý už nás viděl venku,“ pokračoval Green. „Můžu vám slíbit, že na další zápas budeme velmi dobře připraveni. Jediné, co potřebujeme, je vyhrát. A potom zas. Máme tu kluky, kteří už si něco zažili a odehráli velké zápasy. Dnes je čeká další.“

Po třetím zápase, který Canucks prohráli 0:3, vyžadoval trenérský štáb od hráčů pořádnou odpověď. Ta přišla hned v dalším zápase, kdy se Vancouver dostal do nadějného stavu, když vedl 3:2, nicméně Golden Knights dokázali vývoj otočit a dostat se do vedení v sérii 3:1.

„Líbilo se mi, jak jsme se zvedli,“ řekl Green. „Samozřejmě, že jsem byl zklamaný, že jsme nevyhráli. Ale vyžadovali jsme po hráčích, aby se dali do kupy a snažili se ze všech sil. A to se stalo. Ten zápas jsme měli šanci vyhrát, soupeř měl jen trochu více štěstí. Ale to je prostě hokej v play off.“

Ať už Vegas potvrdí roli favorita, nebo Canucks dokážou zázračně otočit, Vancouver se letos nemá za co stydět. Před sezonou byl pasován do role týmu, který by mohl překvapit, nicméně se kterým se počítalo spíše do budoucna. Faktem však zůstává, že takto Kosatky přemýšlet nemohou a hlavně nesmí. Série ještě přece není u konce.

„Je vidět, že jsme zase o kus dál než loni,“ přikyvuje obránce Canucks Christopher Tanev. „Když vezmeme v potaz, že jsme v play off byli naposled před pěti lety, je to obrovský krok vpřed.“

„Ale ještě nekončíme,“ pokračuje. „Nejsme spokojeni s tím, jak se ta série zatím vyvíjí. Celý tým má ale pocit, že na to máme. Pokaždé to bylo těsné a mohli jsme vyhrát, tedy až na první zápas, který jsme prohráli 0:5. V dalším zápase prostě musíme vyhrát.“

