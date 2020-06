Teplý vybojoval smlouvu s Chicagem: Nebylo to jednoduché, ale vydržel jsem

Michal Teplý se blíží k NHL! Za mořem se mu povedla sezona v juniorské Western Hockey League a s Chicagem podepsal nováčkovskou smlouvu. V rodném Havlíčkově Brodě se aktuálně připravuje na další ročník.

Teplý ví, že je před ním ještě pořádný kus cesty do nejlepší hokejové soutěže světa. Co musí zlepšit, co po něm trenéři Blackhawks chtějí? Podívejte se na reportáž!

